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Оператор системы привилегий судится за бренд "Апельсин" с Orange

Оператор системы привилегий судится за бренд "Апельсин" с Orange - РИА Новости, 18.09.2024

Оператор системы привилегий судится за бренд "Апельсин" с Orange

ООО "Коалиционная программа лояльности", оператор системы привилегий "Апельсин" для клиентов Альфа-банка, "Альфастрахования", "Вымпелкома" и ритейлера Х5,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:12

2024-09-18T17:12

2024-09-18T17:12

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россия

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альфа-банк

альфастрахование

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. ООО "Коалиционная программа лояльности", оператор системы привилегий "Апельсин" для клиентов Альфа-банка, "Альфастрахования", "Вымпелкома" и ритейлера Х5, просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану в России товарного знака "Апельсин", принадлежащего крупной телекоммуникационной группе Orange, следует из определения суда. Бонусные баллы в программе лояльности истца называются "апельсинками". Они присваиваются физлицам-участникам программы за покупки товаров компаний, участвующих в этой системе привилегий. Товарный знак "Апельсин" интересует истца применительно к таким товарам, как компьютерные программы, кредитные карточки, дебетные и платежные карточки и т.п.; а также к таким услугам, как телекоммуникации, услуги связи, составление программ для компьютеров, передача с помощью средств телекоммуникаций информации (в том числе веб-страниц), компьютерных программ и данных и т.д. По мнению ООО "Коалиционная программа лояльности", ответчик – британская Orange Brand Services Limited – товарный знак в этих сферах в России не использует. Словесный бренд "Апельсин" был зарегистрирован на имя одной из структур Orange в 2007 году. Его действие распространяется на один класс товаров и два класса услуг, сообщается на сайте Роспатента. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Коалиционная программа лояльности" было создано в апреле 2024 года. Его участниками являются АО "Альфа-банк" (30%), ПАО "Вымпел-Коммуникации" (30%), АО "АльфаСтрахование" (10%) и ПАО "Корпоративный центр Икс 5" (30%). Основной вид деятельности – "деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий". Французская телекоммуникационная группа Orange – один из глобальных операторов связи. Французская France Telecom купила компанию Orange у британской Vodafone в 2000 году. Все мобильные услуги компании были объединены под брендом Orange. С 2013 года France Telecom окончательно сменила название на Orange.

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экономика, россия, orange, альфа-банк, альфастрахование