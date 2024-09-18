https://ria.ru/20240918/oon-1973510214.html
В ООН посетовали на отсутствие механизмов деконфликтизации у сверхдержав
В ООН посетовали на отсутствие механизмов деконфликтизации у сверхдержав - РИА Новости, 18.09.2024
В ООН посетовали на отсутствие механизмов деконфликтизации у сверхдержав
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что между сверхдержавами сейчас отсутствуют механизмы деконфликтизации, как это было в эпоху холодной войны. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:36
2024-09-18T20:36
2024-09-18T20:36
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 18 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что между сверхдержавами сейчас отсутствуют механизмы деконфликтизации, как это было в эпоху холодной войны. "Во время холодной войны действительно существовал серьезный риск третьей мировой войны... Но в то время существовали какие-то редкие правила, что существовали какие-то нормы. И когда ситуация выходила из-под контроля, две сверхдержавы собирались вместе и решали проблему. Сегодня этого больше не существует", – сказал он в ходе пресс-конференции. При этом генсек Всемирной организации выразил уверенность, что третьей мировой войны все еще можно избежать.
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в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
В ООН посетовали на отсутствие механизмов деконфликтизации у сверхдержав
Генсек ООН Гутерреш: между сверхдержавами сейчас нет механизмов деконфликтизации
ООН, 18 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что между сверхдержавами сейчас отсутствуют механизмы деконфликтизации, как это было в эпоху холодной войны.
"Во время холодной войны действительно существовал серьезный риск третьей мировой войны... Но в то время существовали какие-то редкие правила, что существовали какие-то нормы. И когда ситуация выходила из-под контроля, две сверхдержавы собирались вместе и решали проблему. Сегодня этого больше не существует", – сказал он в ходе пресс-конференции.
При этом генсек Всемирной организации выразил уверенность, что третьей мировой войны все еще можно избежать.