https://ria.ru/20240918/odkb-1973360865.html

Кремль не согласен с Пашиняном в оценке ОДКБ, заявил Песков

Кремль не согласен с Пашиняном в оценке ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2024

Кремль не согласен с Пашиняном в оценке ОДКБ, заявил Песков

Кремль категорически не согласен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его оценке ОДКБ, от организации не исходит никакой угрозы для суверенитета... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:21

2024-09-18T12:21

2024-09-18T12:21

в мире

армения

россия

никол пашинян

дмитрий песков

одкб

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его оценке ОДКБ, от организации не исходит никакой угрозы для суверенитета Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941651551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, одкб