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Кремль не согласен с Пашиняном в оценке ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2024
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12:21 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/odkb-1973360865.html
Кремль не согласен с Пашиняном в оценке ОДКБ, заявил Песков
Кремль не согласен с Пашиняном в оценке ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2024
Кремль не согласен с Пашиняном в оценке ОДКБ, заявил Песков
Кремль категорически не согласен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его оценке ОДКБ, от организации не исходит никакой угрозы для суверенитета... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:21
2024-09-18T12:21
в мире
армения
россия
никол пашинян
дмитрий песков
одкб
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его оценке ОДКБ, от организации не исходит никакой угрозы для суверенитета Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941651551.html
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в мире, армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, одкб
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ОДКБ
Кремль не согласен с Пашиняном в оценке ОДКБ, заявил Песков

Песков: от ОДКБ не исходит никакой угрозы для суверенитета Армении

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Флаги стран-участниц ОДКБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его оценке ОДКБ, от организации не исходит никакой угрозы для суверенитета Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства", - сказал он журналистам.
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В миреАрменияРоссияНикол ПашинянДмитрий ПесковОДКБ
 
 
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