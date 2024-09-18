https://ria.ru/20240918/odkb-1973354095.html
Премьер Армении заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ
Премьер Армении заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ - РИА Новости, 18.09.2024
Премьер Армении заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ
Премьер Армении Никол Пашинян попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:53
2024-09-18T11:53
2024-09-18T11:53
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, заявления Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. Лавров такжеподчеркивал, что руководство Армении еще не завершило обозначение границ страны, в таких условиях рано говорить о необходимости указать зону ответственности ОДКБ в Армении. "Мы заморозили наше участие в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности, будущему существованию, суверенитету и государственности Армении", - сказал Пашинян в ходе всеармянского саммита. По его словам, Армения восстановит свою полноценную деятельность в ОДКБ только в том случае, если на поставленные ею вопросы будут даны конкретные ответы. "Прошло ровно два года с момента нашего этого заявления, но ответов не только не дано, но уже очевидно, что они не будут даны. Пока эти ответы не будут услышаны и эти ответы не будут убедительными, с каждой минутой и секундой Армения все дальше отдаляется от ОДКБ. Есть такое выражение "точка невозврата". Если мы еще и не прошли точку невозврата, то есть большая вероятность, что мы пройдем ее, и ни у кого не будет никаких законных оснований обвинять нас", - заявил Пашинян. В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода Армении из организации. Как заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на сомнения Еревана в искренности намерений России в отношениях с Арменией есть исторический ответ: Москва множество раз приходила на помощь, защищала её, прикладывала усилия, чтобы остановить кровопролитие. Кроме того, по ее словам, Москва рассчитывает, что в интересах будущей безопасности Армении и всего региона партнерство с Ереваном в рамках ОДКБ будет возобновлено. Директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян в беседе с РИА Новости отмечал, что обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ остаются неизменными, альтернативных гарантов стабильности для республики, кроме ОДКБ и России, нет.
https://ria.ru/20240918/pashinyan-1973341348.html
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972292840.html
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армения, россия, ереван, никол пашинян, сергей лавров, михаил галузин, одкб, снг
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Сергей Лавров, Михаил Галузин, ОДКБ, СНГ
Премьер Армении заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ
Пашинян: ОДКБ создает угрозы суверенитету Армении
ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин
заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров
, заявления Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. Лавров такжеподчеркивал, что руководство Армении еще не завершило обозначение границ страны, в таких условиях рано говорить о необходимости указать зону ответственности ОДКБ в Армении.
"Мы заморозили наше участие в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности, будущему существованию, суверенитету и государственности Армении", - сказал Пашинян в ходе всеармянского саммита.
По его словам, Армения восстановит свою полноценную деятельность в ОДКБ только в том случае, если на поставленные ею вопросы будут даны конкретные ответы.
"Прошло ровно два года с момента нашего этого заявления, но ответов не только не дано, но уже очевидно, что они не будут даны. Пока эти ответы не будут услышаны и эти ответы не будут убедительными, с каждой минутой и секундой Армения все дальше отдаляется от ОДКБ. Есть такое выражение "точка невозврата". Если мы еще и не прошли точку невозврата, то есть большая вероятность, что мы пройдем ее, и ни у кого не будет никаких законных оснований обвинять нас", - заявил Пашинян.
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном
в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода Армении из организации.
Как заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, на сомнения Еревана в искренности намерений России в отношениях с Арменией есть исторический ответ: Москва
множество раз приходила на помощь, защищала её, прикладывала усилия, чтобы остановить кровопролитие.
Кроме того, по ее словам, Москва рассчитывает, что в интересах будущей безопасности Армении и всего региона партнерство с Ереваном в рамках ОДКБ будет возобновлено. Директор Первого департамента стран СНГ
МИД РФ Микаэл Агасандян
в беседе с РИА Новости отмечал, что обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ остаются неизменными, альтернативных гарантов стабильности для республики, кроме ОДКБ и России, нет.