https://ria.ru/20240918/nebenzya-1973299571.html

США заняли неверную сторону истории касательно Палестины, заявил Небензя

США заняли неверную сторону истории касательно Палестины, заявил Небензя - РИА Новости, 18.09.2024

США заняли неверную сторону истории касательно Палестины, заявил Небензя

РФ призывает международное сообщество дать США "мощный сигнал" о том, что Вашингтон вместе с подельниками находятся на "неправильной стороне истории" по вопросу РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T00:51

2024-09-18T00:51

2024-09-18T00:51

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ООН, 18 сен – РИА Новости. РФ призывает международное сообщество дать США "мощный сигнал" о том, что Вашингтон вместе с подельниками находятся на "неправильной стороне истории" по вопросу палестино-израильского урегулирования, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории. И предстоящее голосование по представленному Палестиной проекту – важный шаг в этом направлении", – сказал российский дипломат в ходе выступления в ГА. Небензя напомнил, что в контексте нынешнего витка палестино-израильской эскалации Вашингтон применил право вето уже пять раз. "Американская поддержка позволяет Израилю до сих пор избегать какой-либо ответственности за творимые в Газе и на Западном берегу реки Иордан преступления и не волноваться по поводу реакции Совета Безопасности, ведь неугодный Израилю документ всегда будет заветирован Вашингтоном", – отметил он. В среду ГА ООН проголосует за представленный Палестиной проект резолюции с требованием к Израилю исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и "безотлагательно положить конец своему незаконному присутствию" на этих землях. Согласно проекту, Израиль должен будет покинуть ее "не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции". В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20240918/palestina-1973296963.html

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василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, израиль, вашингтон (штат), россия, в мире