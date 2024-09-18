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США заняли неверную сторону истории касательно Палестины, заявил Небензя - РИА Новости, 18.09.2024
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00:51 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/nebenzya-1973299571.html
США заняли неверную сторону истории касательно Палестины, заявил Небензя
США заняли неверную сторону истории касательно Палестины, заявил Небензя - РИА Новости, 18.09.2024
США заняли неверную сторону истории касательно Палестины, заявил Небензя
РФ призывает международное сообщество дать США "мощный сигнал" о том, что Вашингтон вместе с подельниками находятся на "неправильной стороне истории" по вопросу РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T00:51
2024-09-18T00:51
василий небензя
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ООН, 18 сен – РИА Новости. РФ призывает международное сообщество дать США "мощный сигнал" о том, что Вашингтон вместе с подельниками находятся на "неправильной стороне истории" по вопросу палестино-израильского урегулирования, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории. И предстоящее голосование по представленному Палестиной проекту – важный шаг в этом направлении", – сказал российский дипломат в ходе выступления в ГА. Небензя напомнил, что в контексте нынешнего витка палестино-израильской эскалации Вашингтон применил право вето уже пять раз. "Американская поддержка позволяет Израилю до сих пор избегать какой-либо ответственности за творимые в Газе и на Западном берегу реки Иордан преступления и не волноваться по поводу реакции Совета Безопасности, ведь неугодный Израилю документ всегда будет заветирован Вашингтоном", – отметил он. В среду ГА ООН проголосует за представленный Палестиной проект резолюции с требованием к Израилю исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и "безотлагательно положить конец своему незаконному присутствию" на этих землях. Согласно проекту, Израиль должен будет покинуть ее "не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции". В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20240918/palestina-1973296963.html
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василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, израиль, вашингтон (штат), россия, в мире
Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Израиль, Вашингтон (штат), Россия, В мире
США заняли неверную сторону истории касательно Палестины, заявил Небензя

Небензя: США заняли неправильную сторону истории по решению проблемы Палестины

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 18 сен – РИА Новости. РФ призывает международное сообщество дать США "мощный сигнал" о том, что Вашингтон вместе с подельниками находятся на "неправильной стороне истории" по вопросу палестино-израильского урегулирования, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории. И предстоящее голосование по представленному Палестиной проекту – важный шаг в этом направлении", – сказал российский дипломат в ходе выступления в ГА.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине
00:02
Небензя напомнил, что в контексте нынешнего витка палестино-израильской эскалации Вашингтон применил право вето уже пять раз.
"Американская поддержка позволяет Израилю до сих пор избегать какой-либо ответственности за творимые в Газе и на Западном берегу реки Иордан преступления и не волноваться по поводу реакции Совета Безопасности, ведь неугодный Израилю документ всегда будет заветирован Вашингтоном", – отметил он.
В среду ГА ООН проголосует за представленный Палестиной проект резолюции с требованием к Израилю исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и "безотлагательно положить конец своему незаконному присутствию" на этих землях. Согласно проекту, Израиль должен будет покинуть ее "не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции".
В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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