США заняли неверную сторону истории касательно Палестины, заявил Небензя
Небензя: США заняли неправильную сторону истории по решению проблемы Палестины
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости. РФ призывает международное сообщество дать США "мощный сигнал" о том, что Вашингтон вместе с подельниками находятся на "неправильной стороне истории" по вопросу палестино-израильского урегулирования, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории. И предстоящее голосование по представленному Палестиной проекту – важный шаг в этом направлении", – сказал российский дипломат в ходе выступления в ГА.
Небензя напомнил, что в контексте нынешнего витка палестино-израильской эскалации Вашингтон применил право вето уже пять раз.
"Американская поддержка позволяет Израилю до сих пор избегать какой-либо ответственности за творимые в Газе и на Западном берегу реки Иордан преступления и не волноваться по поводу реакции Совета Безопасности, ведь неугодный Израилю документ всегда будет заветирован Вашингтоном", – отметил он.
В среду ГА ООН проголосует за представленный Палестиной проект резолюции с требованием к Израилю исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и "безотлагательно положить конец своему незаконному присутствию" на этих землях. Согласно проекту, Израиль должен будет покинуть ее "не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции".
В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.