"Тайная сеть". Стало известно, кто стоит за напавшим на школу подростком
Силовики в июле проверяли паблик, где состоял напавший на школу в Челябинске
© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© СУ СК России по Челябинской области
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Дина Горина. Перед тем как напасть на одноклассников, 13-летний школьник из Челябинска опубликовал в соцсетях две странные записи. Как выяснилось, он был участником движения, похожего на "Синий кит", но только еще опаснее.
"Не привлек внимание"
Утром 16 сентября учащийся коррекционного класса школы № 68 Роман готовился убить одноклассников. Из дома он взял два молотка и нож, а для пущего эффекта положил в сумку игрушечный пистолет.
Мальчик появился в школе в конце первого урока. Миновал пост охраны, свободно прошел через металлодетекторы, после чего направился в школьный туалет.
Там он переоделся, достал оружие и ворвался на урок биологии. Ударил молотком двух девочек, затем избил заступившегося за них одноклассника и учительницу Нину Шошину.
© Фото : Александр МегаФото очевидцев
© Фото : Александр Мега
Фото очевидцев
После этого выбежал из класса и попытался забаррикадироваться в туалете, чтобы покончить с собой. Его остановили сотрудники Росгвардии, прибывшие по сигналу тревожной кнопки.
На допросе Роман рассказал, что собирался вести онлайн-трансляцию убийства одноклассников, потому что "хотел стать популярным".
От его рук пострадали четыре человека, один по-прежнему в тяжелом состоянии.
Нападавшего поместили в областную психоневрологическую больницу. С апреля по июнь мальчик уже проходил стационарное лечение в областной клинической психоневрологической больнице № 1. По данным РИА Новости, подросток с 2016-го состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом "органическое шизофреноподобное расстройство личности".
"Нет хорошего и плохого"
Перед тем как отправиться на занятия, на странице во "ВКонтакте" школьник оставил сообщение, в котором говорил об отсутствии "свободы слова в России", "нацистах" и "антифашистах".
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"Школа создана чтобы дети становились рабами и отвлекались от правды… В школах внушают, что хорошо, а что плохо, но на самом деле нету хорошего и плохого. И ада нету (грамматика сохранена. — Прим. ред.)", — написал он.
Последний пост подростка перед нападением на школу
Последний пост подростка перед нападением на школу
В 7:01 утра Роман опубликовал еще одну короткую заметку: "Слава Антону Мишашину и RNBWN!" — и вышел из Сети.
Как выяснилось, эта аббревиатура очень популярна, особенно в TikTok и Telegram. Пользователи, в основном школьники, приводят расшифровку: Real Night Black White Noise, что означает "настоящий ночной черно-белый шум". На первый взгляд, бессмыслица. Однако, оказывается, это целая сеть Telegram-каналов, о которой, как говорят друг другу подростки, "лучше вообще не знать".
Именно название основного канала и упомянул челябинский школьник в сообщении перед атакой. Паблик создали в декабре 2023-го. Судя по статистике, подписчиков сперва там было мало.
Внутри каналов различные инструкции и правила
Внутри каналов различные инструкции и правила
К главному каналу вело еще несколько похожих. И у всех, очевидно, был один владелец: в описании или в отдельных постах указано, что в создании каждого паблика "нет никакой идеи и цели".
Активно вести основной канал начали только в мае: появились посты и видео про оружие, яды, убийства. Прилагались различные инструкции — от изготовления самодельной бомбы до расчленения человека.
Но этим дело не ограничивалось. Тех, кто подписался на канал, ждал еще один ресурс — "Красный дельфин". Там уже давали задания.
Новый тренд
В мае число подписчиков "Красного дельфина" тоже резко увеличилось — до 19 тысяч. Внутри канала есть несколько тематических веток "по интересам": например, про самоувечье или причинение вреда окружающим.
А главное — пользователям предлагают участвовать в "игре". Для этого юзер должен сам написать "куратору".
В конце июня в социальных сетях стали массово появляться фотографии и короткие ролики с изображением дельфина. Один из этапов "игры" — нарисовать такой символ на теле или на каком-нибудь здании. Тех, кто прошел определенный уровень, приглашают в еще один Telegram-канал — "Сверхдельфины", где все уже не так безобидно: например, дают задание разбить окно камнем.
Пользователи присылают отчеты о выполнении заданий
Пользователи присылают отчеты о выполнении заданий
Второго июля на новый тренд обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и призвала всех неравнодушных писать обращения в Роскомнадзор для блокировки каналов. Тогда из тени вышел сам владелец RNBWN.
"Набраться опыта"
Администратором "сетки" каналов оказался некий Антон Мишашин. Он написал, что реакция Мизулиной ему лишь на руку, а "Красный дельфин" — один из "самых удачных и популярных проектов RNBWN". И объяснил, что "игра", которую он проводит, "поможет подготовить психику и набраться опыта" для совершения различных преступлений, в том числе убийств.
Судя по всему, Мишашин — псевдоним. За пределами пабликов никаких данных о нем нет. При этом на фоне огласки он завел "личный" канал, где делится информацией для людей "с начальной стадией экзистенциального мышления" — рекомендует фильмы, литературу, рассуждает о "биомусоре", мизантропии, религии и политике.
Публикации Антона Мишашина
Публикации Антона Мишашина
Например, он разместил файл, в котором объяснял, почему людей можно убивать, и называл это "современной нормой".
В публикациях Мишашин часто упоминает школьников, которые прониклись его взглядами. "Я им завидую, хотя одновременно понимаю, как им тяжело, — пишет он. — Общаться с одноклассниками невозможно, появляется чувство, что ты чужой, не такой, как все".
И при каждом случае он рекламирует канал "Красный дельфин".
"Удалили почти всех участников"
По данным РИА Новости, в июле "сеткой" каналов Мишашина заинтересовались сотрудники прокуратуры. В конце месяца владелец удалил большинство пабликов. А оставшиеся сделал закрытыми и ввел многоуровневую проверку.
Чтобы получить доступ к каналам "Красного дельфина" и вступить в "игру", необходимо выполнить минимум десять заданий, засняв все на видео. Для доступа в RNBWN требуют "агитации" — написать название ресурса баллончиком или маркером на каком-нибудь здании. Также предлагают расклеивать стикеры с QR-кодом, ведущим на канал. При этом на обратной стороне надо спрятать лезвие.
Для вступления в канал нужно расклеивать стикеры
Для вступления в канал нужно расклеивать стикеры
"Идея сделать фильтрацию подписчиков была лучшим решением за всю историю RNBWN. Теперь в канале нет залетных людей, ботов, биомусоров и ментов", — пишет Мишашин.
На своих ресурсах он подчеркивает, что его площадка — "элитарная", для "избранных". Это нашло отклик у подростков: они активно публикуют в Сети инструкции "как быстрее попасть в движение".
По мнению психологов, то, что дети хотят быть частью субкультуры, — вполне нормально.
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"Однако в деструктивные сообщества часто попадают подростки, которые подвергались буллингу, внутренне озлобленные на окружающих", — объясняет детский психолог Дмитрий Панасюк.
© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России в школе в Челябинске, где ученик напал с молотком на сверстников
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России в школе в Челябинске, где ученик напал с молотком на сверстников
Эксперт подчеркивает, что в таких группах дети находят единомышленников и поддержку, тем самым подогревая внутреннюю агрессию.
Резкий рост популярности RNBWN и "Красного дельфина" породил среди подростков "контркультуру". На различных площадках в последние несколько недель появилось множество постов и видеороликов, "разоблачающих" Мишашина. Их авторы — в основном школьники. Под каждой публикацией они ожесточенно спорят о том, что такое "Красный дельфин": "своего рода стеб чисто ради прикола" или "незаконная штука, созданная отбитым отморозком".
Нападение в челябинской школе показало — все очень серьезно. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в связи с этим призвала блокировать "негативный деструктивный контент". Тем не менее скандальные каналы все еще существуют, а их "куратор" все так же зазывает подростков в "игру".