https://ria.ru/20240918/napadenie-1973254186.html

"Тайная сеть". Стало известно, кто стоит за напавшим на школу подростком

"Тайная сеть". Стало известно, кто стоит за напавшим на школу подростком - РИА Новости, 18.09.2024

"Тайная сеть". Стало известно, кто стоит за напавшим на школу подростком

Перед тем как напасть на одноклассников, 13-летний школьник из Челябинска опубликовал в соцсетях две странные записи. Как выяснилось, он был участником... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:00

2024-09-18T08:00

2024-09-18T08:09

общество

мария львова-белова

нападение ученика на школу в челябинске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972983237_2:0:1198:673_1920x0_80_0_0_7cbacf111f5784387cef0943bad2b51f.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Дина Горина. Перед тем как напасть на одноклассников, 13-летний школьник из Челябинска опубликовал в соцсетях две странные записи. Как выяснилось, он был участником движения, похожего на "Синий кит", но только еще опаснее."Не привлек внимание"Утром 16 сентября учащийся коррекционного класса школы № 68 Роман готовился убить одноклассников. Из дома он взял два молотка и нож, а для пущего эффекта положил в сумку игрушечный пистолет.Мальчик появился в школе в конце первого урока. Миновал пост охраны, свободно прошел через металлодетекторы, после чего направился в школьный туалет.Там он переоделся, достал оружие и ворвался на урок биологии. Ударил молотком двух девочек, затем избил заступившегося за них одноклассника и учительницу Нину Шошину.После этого выбежал из класса и попытался забаррикадироваться в туалете, чтобы покончить с собой. Его остановили сотрудники Росгвардии, прибывшие по сигналу тревожной кнопки.На допросе Роман рассказал, что собирался вести онлайн-трансляцию убийства одноклассников, потому что "хотел стать популярным".От его рук пострадали четыре человека, один по-прежнему в тяжелом состоянии.Нападавшего поместили в областную психоневрологическую больницу. С апреля по июнь мальчик уже проходил стационарное лечение в областной клинической психоневрологической больнице № 1. По данным РИА Новости, подросток с 2016-го состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом "органическое шизофреноподобное расстройство личности"."Нет хорошего и плохого"Перед тем как отправиться на занятия, на странице во "ВКонтакте" школьник оставил сообщение, в котором говорил об отсутствии "свободы слова в России", "нацистах" и "антифашистах"."Школа создана чтобы дети становились рабами и отвлекались от правды… В школах внушают, что хорошо, а что плохо, но на самом деле нету хорошего и плохого. И ада нету (грамматика сохранена. — Прим. ред.)", — написал он.В 7:01 утра Роман опубликовал еще одну короткую заметку: "Слава Антону Мишашину и RNBWN!" — и вышел из Сети.Как выяснилось, эта аббревиатура очень популярна, особенно в TikTok и Telegram. Пользователи, в основном школьники, приводят расшифровку: Real Night Black White Noise, что означает "настоящий ночной черно-белый шум". На первый взгляд, бессмыслица. Однако, оказывается, это целая сеть Telegram-каналов, о которой, как говорят друг другу подростки, "лучше вообще не знать".Именно название основного канала и упомянул челябинский школьник в сообщении перед атакой. Паблик создали в декабре 2023-го. Судя по статистике, подписчиков сперва там было мало.К главному каналу вело еще несколько похожих. И у всех, очевидно, был один владелец: в описании или в отдельных постах указано, что в создании каждого паблика "нет никакой идеи и цели".Активно вести основной канал начали только в мае: появились посты и видео про оружие, яды, убийства. Прилагались различные инструкции — от изготовления самодельной бомбы до расчленения человека.Но этим дело не ограничивалось. Тех, кто подписался на канал, ждал еще один ресурс — "Красный дельфин". Там уже давали задания.Новый трендВ мае число подписчиков "Красного дельфина" тоже резко увеличилось — до 19 тысяч. Внутри канала есть несколько тематических веток "по интересам": например, про самоувечье или причинение вреда окружающим.А главное — пользователям предлагают участвовать в "игре". Для этого юзер должен сам написать "куратору".В конце июня в социальных сетях стали массово появляться фотографии и короткие ролики с изображением дельфина. Один из этапов "игры" — нарисовать такой символ на теле или на каком-нибудь здании. Тех, кто прошел определенный уровень, приглашают в еще один Telegram-канал — "Сверхдельфины", где все уже не так безобидно: например, дают задание разбить окно камнем.Второго июля на новый тренд обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и призвала всех неравнодушных писать обращения в Роскомнадзор для блокировки каналов. Тогда из тени вышел сам владелец RNBWN."Набраться опыта"Администратором "сетки" каналов оказался некий Антон Мишашин. Он написал, что реакция Мизулиной ему лишь на руку, а "Красный дельфин" — один из "самых удачных и популярных проектов RNBWN". И объяснил, что "игра", которую он проводит, "поможет подготовить психику и набраться опыта" для совершения различных преступлений, в том числе убийств.Судя по всему, Мишашин — псевдоним. За пределами пабликов никаких данных о нем нет. При этом на фоне огласки он завел "личный" канал, где делится информацией для людей "с начальной стадией экзистенциального мышления" — рекомендует фильмы, литературу, рассуждает о "биомусоре", мизантропии, религии и политике.Например, он разместил файл, в котором объяснял, почему людей можно убивать, и называл это "современной нормой".В публикациях Мишашин часто упоминает школьников, которые прониклись его взглядами. "Я им завидую, хотя одновременно понимаю, как им тяжело, — пишет он. — Общаться с одноклассниками невозможно, появляется чувство, что ты чужой, не такой, как все".И при каждом случае он рекламирует канал "Красный дельфин"."Удалили почти всех участников"По данным РИА Новости, в июле "сеткой" каналов Мишашина заинтересовались сотрудники прокуратуры. В конце месяца владелец удалил большинство пабликов. А оставшиеся сделал закрытыми и ввел многоуровневую проверку.Чтобы получить доступ к каналам "Красного дельфина" и вступить в "игру", необходимо выполнить минимум десять заданий, засняв все на видео. Для доступа в RNBWN требуют "агитации" — написать название ресурса баллончиком или маркером на каком-нибудь здании. Также предлагают расклеивать стикеры с QR-кодом, ведущим на канал. При этом на обратной стороне надо спрятать лезвие."Идея сделать фильтрацию подписчиков была лучшим решением за всю историю RNBWN. Теперь в канале нет залетных людей, ботов, биомусоров и ментов", — пишет Мишашин.На своих ресурсах он подчеркивает, что его площадка — "элитарная", для "избранных". Это нашло отклик у подростков: они активно публикуют в Сети инструкции "как быстрее попасть в движение".По мнению психологов, то, что дети хотят быть частью субкультуры, — вполне нормально. "Однако в деструктивные сообщества часто попадают подростки, которые подвергались буллингу, внутренне озлобленные на окружающих", — объясняет детский психолог Дмитрий Панасюк.Эксперт подчеркивает, что в таких группах дети находят единомышленников и поддержку, тем самым подогревая внутреннюю агрессию.Резкий рост популярности RNBWN и "Красного дельфина" породил среди подростков "контркультуру". На различных площадках в последние несколько недель появилось множество постов и видеороликов, "разоблачающих" Мишашина. Их авторы — в основном школьники. Под каждой публикацией они ожесточенно спорят о том, что такое "Красный дельфин": "своего рода стеб чисто ради прикола" или "незаконная штука, созданная отбитым отморозком".Нападение в челябинской школе показало — все очень серьезно. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в связи с этим призвала блокировать "негативный деструктивный контент". Тем не менее скандальные каналы все еще существуют, а их "куратор" все так же зазывает подростков в "игру".

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973162757.html

https://ria.ru/20240916/merkacheva-1972997778.html

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973134617.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мария львова-белова, нападение ученика на школу в челябинске