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Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией - РИА Новости, 17.09.2024
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15:58 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973204845.html
Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией
Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией - РИА Новости, 17.09.2024
Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией
Подросток, напавший с молотком на сверстников 16 сентября в школе в Челябинске, с 2016 года состоит на учете с шизофреноподобным расстройством личности, в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:58
2024-09-17T15:58
происшествия
здоровье - общество
челябинск
россия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Подросток, напавший с молотком на сверстников 16 сентября в школе в Челябинске, с 2016 года состоит на учете с шизофреноподобным расстройством личности, в настоящее время он находится в областной психоневрологической больнице, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах региона. "Роман... 2011 года рождения ... с 2016 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом "органическое шизофреноподобное расстройство личности". С рождения до 10 лет состоял на учете у врача невролога в связи с врожденной патологией, связанной с нарушением мозговой деятельности", - сказал собеседник агентства. В настоящее время подросток помещен в областную психоневрологическую больницу, уточнил он. Источник отметил, что на профучете в отделе по делам несовершеннолетних ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску подросток не состоит. Как сообщалось, с апреля по июнь мальчик уже проходил стационарное лечение в областной клинической психоневрологической больнице №1. В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик, а также и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. Всех троих планируют перевезти в Москву. Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.
https://ria.ru/20240917/shkola-1973108248.html
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происшествия, здоровье - общество, челябинск, россия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Здоровье - Общество, Челябинск, Россия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией

Источник: напавший на челябинскую школу подросток состоит на учете с шизофренией

© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Подросток, напавший с молотком на сверстников 16 сентября в школе в Челябинске, с 2016 года состоит на учете с шизофреноподобным расстройством личности, в настоящее время он находится в областной психоневрологической больнице, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах региона.
"Роман... 2011 года рождения ... с 2016 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом "органическое шизофреноподобное расстройство личности". С рождения до 10 лет состоял на учете у врача невролога в связи с врожденной патологией, связанной с нарушением мозговой деятельности", - сказал собеседник агентства.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу
Вчера, 09:32
В настоящее время подросток помещен в областную психоневрологическую больницу, уточнил он. Источник отметил, что на профучете в отделе по делам несовершеннолетних ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску подросток не состоит.
Как сообщалось, с апреля по июнь мальчик уже проходил стационарное лечение в областной клинической психоневрологической больнице №1.
В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик, а также и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. Всех троих планируют перевезти в Москву.
Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Вчера, 11:55
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЧелябинскРоссияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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