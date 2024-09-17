https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973204845.html

Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией

Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией - РИА Новости, 17.09.2024

Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией

Подросток, напавший с молотком на сверстников 16 сентября в школе в Челябинске, с 2016 года состоит на учете с шизофреноподобным расстройством личности, в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:58

2024-09-17T15:58

2024-09-17T15:58

происшествия

здоровье - общество

челябинск

россия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Подросток, напавший с молотком на сверстников 16 сентября в школе в Челябинске, с 2016 года состоит на учете с шизофреноподобным расстройством личности, в настоящее время он находится в областной психоневрологической больнице, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах региона. "Роман... 2011 года рождения ... с 2016 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом "органическое шизофреноподобное расстройство личности". С рождения до 10 лет состоял на учете у врача невролога в связи с врожденной патологией, связанной с нарушением мозговой деятельности", - сказал собеседник агентства. В настоящее время подросток помещен в областную психоневрологическую больницу, уточнил он. Источник отметил, что на профучете в отделе по делам несовершеннолетних ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску подросток не состоит. Как сообщалось, с апреля по июнь мальчик уже проходил стационарное лечение в областной клинической психоневрологической больнице №1. В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик, а также и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. Всех троих планируют перевезти в Москву. Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.

https://ria.ru/20240917/shkola-1973108248.html

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973134617.html

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происшествия, здоровье - общество, челябинск, россия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске