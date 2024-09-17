Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией
Источник: напавший на челябинскую школу подросток состоит на учете с шизофренией
© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Подросток, напавший с молотком на сверстников 16 сентября в школе в Челябинске, с 2016 года состоит на учете с шизофреноподобным расстройством личности, в настоящее время он находится в областной психоневрологической больнице, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах региона.
"Роман... 2011 года рождения ... с 2016 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом "органическое шизофреноподобное расстройство личности". С рождения до 10 лет состоял на учете у врача невролога в связи с врожденной патологией, связанной с нарушением мозговой деятельности", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время подросток помещен в областную психоневрологическую больницу, уточнил он. Источник отметил, что на профучете в отделе по делам несовершеннолетних ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску подросток не состоит.
Как сообщалось, с апреля по июнь мальчик уже проходил стационарное лечение в областной клинической психоневрологической больнице №1.
В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик, а также и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. Всех троих планируют перевезти в Москву.
Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.