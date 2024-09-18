https://ria.ru/20240918/mvf-1973465888.html

МВФ объяснил задержку консультаций с Россией необходимостью сбора данных

МВФ объяснил задержку консультаций с Россией необходимостью сбора данных - РИА Новости, 18.09.2024

МВФ объяснил задержку консультаций с Россией необходимостью сбора данных

Международный валютный фонд (МВФ) отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике из-за необходимости сбора дополнительных данных, заявил РИА... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:10

2024-09-18T17:10

2024-09-18T17:58

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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике из-за необходимости сбора дополнительных данных, заявил РИА Новости представитель фонда."Консультации с Россией были отложены, пока мы собираем все необходимые данные и продолжаем анализ", — уточнили в МВФ.Там подчеркнули, после завершения сбора данных и их анализа миссия МВФ по-прежнему намерена провести тщательные консультации с Москвой по ситуации в экономике.Сегодня исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин сообщил, что фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Москвой. При этом он подчеркнул, что Россия была готова к ним.До этого в МВФ заявляли, что фонд с 16 сентября начнет консультации с Москвой в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить "экономическое развитие и политику страны".

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