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МВФ объяснил задержку консультаций с Россией необходимостью сбора данных
МВФ объяснил задержку консультаций с Россией необходимостью сбора данных - РИА Новости, 18.09.2024
МВФ объяснил задержку консультаций с Россией необходимостью сбора данных
Международный валютный фонд (МВФ) отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике из-за необходимости сбора дополнительных данных, заявил РИА... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:10
2024-09-18T17:10
2024-09-18T17:58
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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике из-за необходимости сбора дополнительных данных, заявил РИА Новости представитель фонда."Консультации с Россией были отложены, пока мы собираем все необходимые данные и продолжаем анализ", — уточнили в МВФ.Там подчеркнули, после завершения сбора данных и их анализа миссия МВФ по-прежнему намерена провести тщательные консультации с Москвой по ситуации в экономике.Сегодня исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин сообщил, что фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Москвой. При этом он подчеркнул, что Россия была готова к ним.До этого в МВФ заявляли, что фонд с 16 сентября начнет консультации с Москвой в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить "экономическое развитие и политику страны".
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россия, мвф, экономика, в мире
Россия, МВФ, Экономика, В мире
МВФ объяснил задержку консультаций с Россией необходимостью сбора данных
МВФ отложил консультации с Россией по экономике для сбора необходимых данных
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике из-за необходимости сбора дополнительных данных, заявил РИА Новости представитель фонда.
«
"Консультации с Россией были отложены, пока мы собираем все необходимые данные и продолжаем анализ", — уточнили в МВФ.
Там подчеркнули, после завершения сбора данных и их анализа миссия МВФ по-прежнему намерена провести тщательные консультации с Москвой по ситуации в экономике.
Сегодня исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин сообщил, что фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Москвой. При этом он подчеркнул, что Россия была готова к ним.
До этого в МВФ заявляли, что фонд с 16 сентября начнет консультации с Москвой в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить "экономическое развитие и политику страны".