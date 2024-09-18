https://ria.ru/20240918/mvf-1973302538.html
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок - РИА Новости, 18.09.2024
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок
Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике, хотя Москва была готова к ним, заявил РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:45
2024-09-18T01:45
2024-09-18T07:38
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике, хотя Москва была готова к ним, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин."Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября", — сказал он, добавив, что консультации отложили на неопределенный срок.Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить "экономическое развитие и политику страны".Директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.При этом МВФ не конкретизировал сроки визита своей миссии в страну и не уточнял, с кем именно из российских властей запланированы переговоры.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы выступили против консультаций МВФ с Россией.
https://ria.ru/20240716/mvf-1960054325.html
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мвф, россия, москва, алексей можин
МВФ, Россия, Москва, Алексей Можин
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок
МВФ отложил планировавшиеся консультации с Россией на неопределенный срок
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике, хотя Москва была готова к ним, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
«
"Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября", — сказал он, добавив, что консультации отложили на неопределенный срок.
Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить "экономическое развитие и политику страны".
Директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.
При этом МВФ не конкретизировал сроки визита своей миссии в страну и не уточнял, с кем именно из российских властей запланированы переговоры.
Агентство Bloomberg
со ссылкой на источники сообщало, что Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы выступили против консультаций МВФ с Россией.