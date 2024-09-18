Рейтинг@Mail.ru
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 18.09.2024 (обновлено: 07:38 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/mvf-1973302538.html
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок - РИА Новости, 18.09.2024
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок
Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике, хотя Москва была готова к ним, заявил РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:45
2024-09-18T07:38
мвф
россия
москва
алексей можин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_c0dddefbd5680684c6201bc75d73cb91.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике, хотя Москва была готова к ним, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин."Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября", — сказал он, добавив, что консультации отложили на неопределенный срок.Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить "экономическое развитие и политику страны".Директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.При этом МВФ не конкретизировал сроки визита своей миссии в страну и не уточнял, с кем именно из российских властей запланированы переговоры.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы выступили против консультаций МВФ с Россией.
https://ria.ru/20240716/mvf-1960054325.html
https://ria.ru/20240913/tsb-1972543149.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_39052b79de8c7d52306dabfab33bac19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мвф, россия, москва, алексей можин
МВФ, Россия, Москва, Алексей Можин
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок

МВФ отложил планировавшиеся консультации с Россией на неопределенный срок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике, хотя Москва была готова к ним, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
«
"Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября", — сказал он, добавив, что консультации отложили на неопределенный срок.
Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить "экономическое развитие и политику страны".
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
16 июля, 16:05
Директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.
При этом МВФ не конкретизировал сроки визита своей миссии в страну и не уточнял, с кем именно из российских властей запланированы переговоры.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы выступили против консультаций МВФ с Россией.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
ЦБ планирует участвовать в консультациях с МВФ по российской экономике
13 сентября, 15:43
 
МВФРоссияМоскваАлексей Можин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала