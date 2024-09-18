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Персонализированная медицина в онкологии уже стала рутиной, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.09.2024
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17:37 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/murashko-1973476325.html
Персонализированная медицина в онкологии уже стала рутиной, заявил Мурашко
Персонализированная медицина в онкологии уже стала рутиной, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.09.2024
Персонализированная медицина в онкологии уже стала рутиной, заявил Мурашко
Персонализированная медицина и использование молекулярно-генетических исследований в онкологии стали уже рутиной в России, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:37
2024-09-18T17:37
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Персонализированная медицина и использование молекулярно-генетических исследований в онкологии стали уже рутиной в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Персонализированная медицина и использование молекулярно-генетических исследований в онкологии стали сегодня уже рутиной",- сказал Мурашко на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Он отметил, что оснащение онкологических центров в России впечатляет, так, дополнительное оборудование получили 221 региональная медицинская организация и 69 федеральных. Кроме того, создано 544 центра амбулаторной онкологической помощи, добавил министр.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Персонализированная медицина в онкологии уже стала рутиной, заявил Мурашко

Мурашко: персонализированная медицина по направлению онкологии стала уже рутиной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Персонализированная медицина и использование молекулярно-генетических исследований в онкологии стали уже рутиной в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Персонализированная медицина и использование молекулярно-генетических исследований в онкологии стали сегодня уже рутиной",- сказал Мурашко на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
Он отметил, что оснащение онкологических центров в России впечатляет, так, дополнительное оборудование получили 221 региональная медицинская организация и 69 федеральных. Кроме того, создано 544 центра амбулаторной онкологической помощи, добавил министр.
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