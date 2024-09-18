https://ria.ru/20240918/murashko-1973476325.html

Персонализированная медицина в онкологии уже стала рутиной, заявил Мурашко

Персонализированная медицина в онкологии уже стала рутиной, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.09.2024

Персонализированная медицина в онкологии уже стала рутиной, заявил Мурашко

Персонализированная медицина и использование молекулярно-генетических исследований в онкологии стали уже рутиной в России, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:37

2024-09-18T17:37

2024-09-18T17:37

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Персонализированная медицина и использование молекулярно-генетических исследований в онкологии стали уже рутиной в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Персонализированная медицина и использование молекулярно-генетических исследований в онкологии стали сегодня уже рутиной",- сказал Мурашко на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Он отметил, что оснащение онкологических центров в России впечатляет, так, дополнительное оборудование получили 221 региональная медицинская организация и 69 федеральных. Кроме того, создано 544 центра амбулаторной онкологической помощи, добавил министр.

https://ria.ru/20240918/rak-1973463036.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко