https://ria.ru/20240918/moskvarium-1973460505.html
В "Москвариуме" поселился чернопятнистый скат
В "Москвариуме" поселился чернопятнистый скат - РИА Новости, 18.09.2024
В "Москвариуме" поселился чернопятнистый скат
В главном морском аквариуме "Москвариума" поселился чернопятнистый скат, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:49
2024-09-18T16:49
2024-09-18T18:32
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В главном морском аквариуме "Москвариума" поселился чернопятнистый скат, сообщило учреждение в Telegram-канале. "Чернопятнистый скат, Taeniura meyeni — первый представитель этого вида на экспозиции. В дикой природе эти хвостоколообразные скаты населяют тропические воды Индийского и Тихого океанов", — говорится в публикации.Этот вид встречается как в прибрежной зоне, так и на глубинах до 500 метров.Чернопятнистые скаты питаются моллюсками и ракообразными, вырастают до внушительных размеров — почти до двух метров в диаметре и весом до 150 килограммов.
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Хорошие новости, Тихий океан
В "Москвариуме" поселился чернопятнистый скат
В "Москвариуме" поселился первый чернопятнистый скат вида Taeniura meyeni
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
В главном морском аквариуме "Москвариума" поселился чернопятнистый скат, сообщило учреждение в Telegram-канале
.
"Чернопятнистый скат, Taeniura meyeni — первый представитель этого вида на экспозиции. В дикой природе эти хвостоколообразные скаты населяют тропические воды Индийского и Тихого океанов", — говорится в публикации.
Этот вид встречается как в прибрежной зоне, так и на глубинах до 500 метров.
Чернопятнистые скаты питаются моллюсками и ракообразными, вырастают до внушительных размеров — почти до двух метров в диаметре и весом до 150 килограммов.