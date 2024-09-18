https://ria.ru/20240918/moskvarium-1973460505.html

В "Москвариуме" поселился чернопятнистый скат

В "Москвариуме" поселился чернопятнистый скат - РИА Новости, 18.09.2024

В "Москвариуме" поселился чернопятнистый скат

В главном морском аквариуме "Москвариума" поселился чернопятнистый скат, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:49

2024-09-18T16:49

2024-09-18T18:32

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тихий океан

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В главном морском аквариуме "Москвариума" поселился чернопятнистый скат, сообщило учреждение в Telegram-канале. "Чернопятнистый скат, Taeniura meyeni — первый представитель этого вида на экспозиции. В дикой природе эти хвостоколообразные скаты населяют тропические воды Индийского и Тихого океанов", — говорится в публикации.Этот вид встречается как в прибрежной зоне, так и на глубинах до 500 метров.Чернопятнистые скаты питаются моллюсками и ракообразными, вырастают до внушительных размеров — почти до двух метров в диаметре и весом до 150 килограммов.

https://ria.ru/20240911/konki-1972012543.html

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