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Американский экономист: в Москве одна из самых совершенных систем метро - РИА Новости, 18.09.2024
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17:46 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/moskva-1973478317.html
Американский экономист: в Москве одна из самых совершенных систем метро
Американский экономист: в Москве одна из самых совершенных систем метро - РИА Новости, 18.09.2024
Американский экономист: в Москве одна из самых совершенных систем метро
В российской столице находится одна из самых совершенных систем метрополитена, считает американский экономист, советник генсека ООН Джеффри Сакс. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:46
2024-09-18T17:46
москва
брикс
московский метрополитен
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В российской столице находится одна из самых совершенных систем метрополитена, считает американский экономист, советник генсека ООН Джеффри Сакс. Такое мнение он высказал на сессии "Справедливая глобализация. Могут ли технологии обеспечить устойчивый рост мегаполисов и снижение мирового неравенства?" на Форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города". Сейчас для устойчивого развития экологии крупные агломерации должны переориентироваться на общественный транспорт, уверен эксперт. В частности, в этом мегаполисам могут помочь передовые технологии. "В Москве одна из самых совершенных систем метрополитена. Московское метро прекрасно. &lt;...&gt; Необходимо развивать беспилотные средства передвижения. Самая важная трансформация как раз заключается в том, чтобы города были независимы от источников питания, чтобы общественный транспорт был беспилотным. Также нужно развивать другие формы цифровых услуг", — сказал Сакс, его слова приводит пресс-служба Форума будущего БРИКС. Кроме того, эксперт подчеркнул, что на данный момент во многих крупных городах снижается количество частных автомобилей, и это прекрасная тенденция. По словам Сакса, в мегаполисах должны создаваться условия для удаленной работы. Это может сократить издержки на передвижения как для сотрудников, так и для компаний. "Это означает, что мы чаще можем работать непосредственно из нашего квартала, из дома. Возникает онлайн-экономика, которая полностью преобразует нашу жизнь в лучшую сторону. Подобная система сэкономит нам колоссальное количество времени, которое мы проводим в пробках в транспорте каждый день", — заметил экономист. Тема экологии стала ключевой на Форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города". В нем участвуют более 300 экспертов из 30 стран мира. На мероприятии международные специалисты среди прочего обратили внимание на значительные усилия Москвы по сохранению окружающей среды, а также по обеспечению комфортной доступности зеленых зон. По ряду показателей российская столица улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом, чем упрочила лидерское положение.
https://ria.ru/20240918/moskva--1973476185.html
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москва, брикс, московский метрополитен
Москва, БРИКС, Московский метрополитен

Американский экономист: в Москве одна из самых совершенных систем метро

© Фото : пресс-служба Форума будущего БРИКСАмериканский экономист: в Москве одна из самых совершенных систем метро
Американский экономист: в Москве одна из самых совершенных систем метро - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : пресс-служба Форума будущего БРИКС
Американский экономист: в Москве одна из самых совершенных систем метро
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В российской столице находится одна из самых совершенных систем метрополитена, считает американский экономист, советник генсека ООН Джеффри Сакс.
Такое мнение он высказал на сессии "Справедливая глобализация. Могут ли технологии обеспечить устойчивый рост мегаполисов и снижение мирового неравенства?" на Форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города".
Сейчас для устойчивого развития экологии крупные агломерации должны переориентироваться на общественный транспорт, уверен эксперт. В частности, в этом мегаполисам могут помочь передовые технологии.
"В Москве одна из самых совершенных систем метрополитена. Московское метро прекрасно. <...> Необходимо развивать беспилотные средства передвижения. Самая важная трансформация как раз заключается в том, чтобы города были независимы от источников питания, чтобы общественный транспорт был беспилотным. Также нужно развивать другие формы цифровых услуг", — сказал Сакс, его слова приводит пресс-служба Форума будущего БРИКС.
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Кроме того, эксперт подчеркнул, что на данный момент во многих крупных городах снижается количество частных автомобилей, и это прекрасная тенденция.
По словам Сакса, в мегаполисах должны создаваться условия для удаленной работы. Это может сократить издержки на передвижения как для сотрудников, так и для компаний.
"Это означает, что мы чаще можем работать непосредственно из нашего квартала, из дома. Возникает онлайн-экономика, которая полностью преобразует нашу жизнь в лучшую сторону. Подобная система сэкономит нам колоссальное количество времени, которое мы проводим в пробках в транспорте каждый день", — заметил экономист.
Тема экологии стала ключевой на Форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города". В нем участвуют более 300 экспертов из 30 стран мира. На мероприятии международные специалисты среди прочего обратили внимание на значительные усилия Москвы по сохранению окружающей среды, а также по обеспечению комфортной доступности зеленых зон. По ряду показателей российская столица улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом, чем упрочила лидерское положение.
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МоскваБРИКСМосковский метрополитен
 
 
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