https://ria.ru/20240918/moskva-1973386163.html

На западе Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт

На западе Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 18.09.2024

На западе Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект" на западе столицы,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:39

2024-09-18T13:39

2024-09-18T13:39

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Раменки", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проведут специалисты "Мосгаз" в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://realty.ria.ru/20240918/gazoprovod-1973321290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы