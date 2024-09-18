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На западе Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 18.09.2024
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На западе Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт
На западе Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 18.09.2024
На западе Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект" на западе столицы,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:39
2024-09-18T13:39
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Раменки", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проведут специалисты "Мосгаз" в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы

На западе Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект" в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта Мичуринский проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект" в Москве
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Раменки", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проведут специалисты "Мосгаз" в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Новой Москве построили газопровод высокого давления
Вчера, 09:11
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгазГородское хозяйство Москвы
 
 
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