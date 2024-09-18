https://ria.ru/20240918/moskva-1973325855.html
Конференция для брендов о состоянии индустрии пройдет в Москве 26 сентября
Конференция для брендов о состоянии индустрии пройдет в Москве 26 сентября - РИА Новости, 18.09.2024
Конференция для брендов о состоянии индустрии пройдет в Москве 26 сентября
Группа компаний Okkam 26 сентября проведет ежегодную конференцию “О цене и ценности”, где вместе с брендами будет искать точки роста в 2025 году, сообщает... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:51
2024-09-18T09:51
2024-09-18T09:51
москва
бренды
конференция
реклама
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Группа компаний Okkam 26 сентября проведет ежегодную конференцию “О цене и ценности”, где вместе с брендами будет искать точки роста в 2025 году, сообщает пресс-служба компании. Одной из главных тем конференции станет баланс между разумной ценой и эффективностью. Отмечается, что главный управляющий директор Okkam Михаил Шкляев расскажет про изменения в экономике и отрасли. Главный операционный директор Okkam Дарья Куркина расскажет, как превратить медиа в источник роста бизнеса и сколько это будет стоить в нынешних условиях. Управляющий директор Okkam Creative Ольга Петрова поделится выводами из исследования о влиянии возраста на восприятие рекламы: объяснит, каким должен быть эффективный креатив в коммуникации с аудиторией старше 45 лет. В пресс-службе отметили, что генеральный директор Easy Commerce Сергей Абрамов поговорит с представителями маркетплейсов о том, как брендам выделиться среди конкурентов и подготовиться к высокому сезону. А также выяснит, зачем в сделки включают трейдовый бюджет и кто должен за него отвечать. Генеральный директор IKS Марина Тронь представит исследование о предпочтениях и особенностях покупательского поведения аудитории на крупнейших маркетплейсах. Опытом ко-промо с маркетплейсом на примере кейса поделится бренд-менеджер компании "Русский продукт" Жанна Федоровская совместно с Мариной Тронь. Кроме того, главный операционный директор Easy Commerce Андрей Волков вместе с представителями Retail Rocket и UMG обсудит ценность и перспективы E-Retail Media вне маркетплейсов. Он расскажет про особенности рынка Retail Media Network, рекламные и аналитические возможности игроков для клиентов, а также поделится кейсами успешных размещений. “Торговые сети расскажут про свои ключевые направления развития в 2025 году и дадут рекомендации по подготовке к осенней переговорной кампании. Команда Okkam Trade Marketing представит кейсы, которые помогут FMCG-производителю планировать ценовую стратегию, анализировать новинки, промо и потребительское поведение в категориях”, – говорится в сообщении. Агентство Better обсудит с представителями бизнеса и отраслевыми экспертами, как обстоят дела со спросом на инициативы в области устойчивого развития в 2024 году, а также какие выгоды приносит внедрение и продвижение ESG-практик на широкую аудиторию CEO Better и директор по устойчивому развитию Okkam Владлен Заморский представит результаты двух исследований. Первое посвящено анализу социальных медиа и отношению пользователей к экоповестке. Второе исследование оценивает онлайн-продажи товаров с ESG-клеймами в одной из крупных категорий. Генеральный директор Mera Мария Силкина вместе с кандидатом экономических наук МГУ им. М. В. Ломоносова Светланой Березка расскажет, как пользователи воспринимают digital-форматы в зависимости от типа устройства, размера и расположения рекламы, премиальности медианосителя, креатива и других факторов.
https://ria.ru/20240915/zapret-1972766063.html
https://radiosputnik.ru/20240909/marketpleys-1971566243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, бренды, конференция, реклама
Москва, Бренды, Конференция, Реклама
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Группа компаний Okkam 26 сентября проведет ежегодную конференцию “О цене и ценности”, где вместе с брендами будет искать точки роста в 2025 году, сообщает пресс-служба компании.
Одной из главных тем конференции станет баланс между разумной ценой и эффективностью.
Отмечается, что главный управляющий директор Okkam Михаил Шкляев расскажет про изменения в экономике и отрасли. Главный операционный директор Okkam Дарья Куркина расскажет, как превратить медиа в источник роста бизнеса и сколько это будет стоить в нынешних условиях. Управляющий директор Okkam Creative Ольга Петрова поделится выводами из исследования о влиянии возраста на восприятие рекламы: объяснит, каким должен быть эффективный креатив в коммуникации с аудиторией старше 45 лет.
В пресс-службе отметили, что генеральный директор Easy Commerce Сергей Абрамов поговорит с представителями маркетплейсов о том, как брендам выделиться среди конкурентов и подготовиться к высокому сезону. А также выяснит, зачем в сделки включают трейдовый бюджет и кто должен за него отвечать. Генеральный директор IKS Марина Тронь представит исследование о предпочтениях и особенностях покупательского поведения аудитории на крупнейших маркетплейсах. Опытом ко-промо с маркетплейсом на примере кейса поделится бренд-менеджер компании "Русский продукт" Жанна Федоровская совместно с Мариной Тронь.
Кроме того, главный операционный директор Easy Commerce Андрей Волков вместе с представителями Retail Rocket и UMG обсудит ценность и перспективы E-Retail Media вне маркетплейсов. Он расскажет про особенности рынка Retail Media Network, рекламные и аналитические возможности игроков для клиентов, а также поделится кейсами успешных размещений.
“Торговые сети расскажут про свои ключевые направления развития в 2025 году и дадут рекомендации по подготовке к осенней переговорной кампании. Команда Okkam Trade Marketing представит кейсы, которые помогут FMCG-производителю планировать ценовую стратегию, анализировать новинки, промо и потребительское поведение в категориях”, – говорится в сообщении.
Агентство Better обсудит с представителями бизнеса и отраслевыми экспертами, как обстоят дела со спросом на инициативы в области устойчивого развития в 2024 году, а также какие выгоды приносит внедрение и продвижение ESG-практик на широкую аудиторию
CEO Better и директор по устойчивому развитию Okkam Владлен Заморский представит результаты двух исследований. Первое посвящено анализу социальных медиа и отношению пользователей к экоповестке. Второе исследование оценивает онлайн-продажи товаров с ESG-клеймами в одной из крупных категорий.
Генеральный директор Mera Мария Силкина вместе с кандидатом экономических наук МГУ им. М. В. Ломоносова Светланой Березка расскажет, как пользователи воспринимают digital-форматы в зависимости от типа устройства, размера и расположения рекламы
, премиальности медианосителя, креатива и других факторов.