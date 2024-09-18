https://ria.ru/20240918/moskva--1973476185.html

Москва вошла в тройку лидеров бизнес-столиц БРИКС

Москва вошла в тройку лидеров бизнес-столиц БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024

Москва вошла в тройку лидеров бизнес-столиц БРИКС

Результаты индекса "БРИКС 250", составленного международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг, Китай), представили в рамках форума... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:39

2024-09-18T17:39

2024-09-18T17:39

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Результаты индекса "БРИКС 250", составленного международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг, Китай), представили в рамках форума “Облачные города. Форум о будущем стран БРИКС”; Москва заняла третье место в рейтинге штаб-квартир ведущих компаний БРИКС, уступив Пекину и Абу-Даби, сообщает пресс-служба Форума. Индекс "БРИКС 250" состоит из двух частей. Первый – рейтинг компаний БРИКС, в рамках которого оцениваются технологические компании стран объединения по потенциалу создания новых технологий, динамичности, инновационности и устойчивости развития, его стратегической ориентированности (в первую очередь, выраженных в стратегиях ESG и КСО). На позицию компаний в рейтинге повлияли, например, такие факторы, как доля инвестиций в исследования и разработки, высокие технологии, а также решения, связанные с достижением Целей устойчивого развития ООН и соблюдением принципов ESG. Немаловажными оказались и приверженность компаний принципам ответственного инвестирования, включенность в проблематику возобновляемой генерации энергии, снижения углеродного следа, переработки отходов. По данным пресс-службы, вторая часть исследования представляет собой рейтинг городов БРИКС, ранжированных по количеству компаний, вошедших в первый блок индекса. Как отмечает World Economic Journal, главная цель исследования – составить своего рода когнитивную карту ведущих хабов бизнес-экосистемы БРИКС и определить компании-лидеры устойчивого развития, которые применяют передовые технологии для улучшения качества жизни людей. Однако, как пишут авторы, индекс преследует и еще одну цель: он призван привлечь внимание бизнеса к значимости таких ценностей, как открытость и ответственность – не только перед своими сотрудниками, но и перед жителями городов и целых стран. Первое место в рейтинге компаний заняла Naspers – медиагруппа из Южной Африки. Компания уделяет особое внимание сокращению выбросов углекислого газа, повышению конфиденциальности и безопасности данных. Второе место получила китайская компания Tencent Holdings ltd, которая инвестирует в высокотехнологичные отрасли, включая автономный транспорт, квантовые вычисления и технологии здравоохранения. Замыкает тройку лидеров бразильская банк Itau Unibanco. Компания стремится сократить свой углеродный след, инвестирует в "зеленые" проекты в Бразилии и за ее пределами. Среди российских компаний в индекс "БРИКС-250" вошли: Сбер, занявший 15 строчку, Яндекс – на 26 месте, Ростелеком занимает 30 позицию, ВТБ – на 35 строчке. Также в рейтинге представлены Вконтакте, MOEX, Роснефть, X5 group и ряд других российских компаний. Большое число инновационных компаний, реализующих повестку устойчивого развития на территории мегаполиса, отражает общее состояние локальной деловой среды и приверженность городов к преобразованиям для улучшения жизни горожан. Например, лидер рейтинга среди городов — Пекин — имеет более высокий общий балл по обоим параметрам. В свою очередь, высокая оценка Абу-Даби обусловлена концентрацией расположения штаб-квартир перспективных компаний, включая множество технологических стартапов, что свидетельствует о более высокой плотности бизнес-экосистемы. "Авторы исследования разместили Москву на третьем месте в рейтинге городов. В российской столице базируется немало компаний – лидеров бизнес-рейтинга, демонстрирующих как солидные финансовые результаты, так и приверженность технологическому устойчивому развитию. В то же время, как пишет World Economic Journal, в городе реализуется целый ряд муниципальных программ и проектов, опирающихся на принципы устойчивого развития. Среди приоритетов Москвы – повышение энергоэффективности городской инфраструктуры, внедрение в городскую экономику передовых технологических решений, созданием которых инновационные компании занимаются в том числе при поддержке Московского инновационного кластера", - говорится в сообщении. По мнению аналитиков World Economic Journal, несмотря на геополитическую ситуацию, российская столица последовательно придерживается принципов устойчивого развития. Индекс "БРИКС 250" составляется международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг, Китай), учрежденным в 2009 году для освещения ключевых тенденций в мировой экономике с фокусом на страны БРИКС.

https://ria.ru/20240916/moskva-1973034146.html

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Артем Смирнов

москва, китай, россия, гонконг, брикс