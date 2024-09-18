https://ria.ru/20240918/morgenshtern-1973345385.html

Причиной признания Моргенштерна* иноагентом стал один из его треков

Причиной признания Моргенштерна* иноагентом стал один из его треков - РИА Новости, 18.09.2024

Причиной признания Моргенштерна* иноагентом стал один из его треков

Трек рэпера Моргенштерна* под названием "12", а также его публикации в социальных сетях свидетельствуют о политической деятельности музыканта в интересах... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:15

2024-09-18T11:15

2024-09-18T11:15

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Трек рэпера Моргенштерна* под названием "12", а также его публикации в социальных сетях свидетельствуют о политической деятельности музыканта в интересах иностранного источника, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них отмечается, что в основанном рэпером канале "Не Моргенштерн" освещаются события, в том числе, политического характера, сопровождаемые комментариями, содержащими, как правило, негативную оценку принимаемых органами государственной власти РФ решений."Кроме того, трек "12" Моргенштерна А.Т.* начинается с фрагмента эфира телеканала "Дождь" (признан иноагентом), содержащего обращение в грубой форме украинского журналиста российской армии. Указанные обстоятельства являются свидетельством того, что Моргенштерн А.Т.* осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника", - уточняется в документах.Музыканта признали иноагентом в мае 2022 года. Его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях в интернете и за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. В отношении Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении рэпера в розыск.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240916/poperechnyy-1973006451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия