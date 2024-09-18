Причиной признания Моргенштерна* иноагентом стал один из его треков
Одной из причин признания Моргенштерна иноагентом стал его трек "12"
Рэп-исполнитель Моргенштерн*. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Трек рэпера Моргенштерна* под названием "12", а также его публикации в социальных сетях свидетельствуют о политической деятельности музыканта в интересах иностранного источника, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них отмечается, что в основанном рэпером канале "Не Моргенштерн" освещаются события, в том числе, политического характера, сопровождаемые комментариями, содержащими, как правило, негативную оценку принимаемых органами государственной власти РФ решений.
Поперечный* обжаловал статус иноагента
16 сентября, 16:22
"Кроме того, трек "12" Моргенштерна А.Т.* начинается с фрагмента эфира телеканала "Дождь" (признан иноагентом), содержащего обращение в грубой форме украинского журналиста российской армии. Указанные обстоятельства являются свидетельством того, что Моргенштерн А.Т.* осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника", - уточняется в документах.
Музыканта признали иноагентом в мае 2022 года. Его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях в интернете и за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. В отношении Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении рэпера в розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента