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В суде уточнили, за что Моргенштерна* признали иноагентом - РИА Новости, 18.09.2024
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08:25 18.09.2024 (обновлено: 08:26 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/morgenshtern-1973318290.html
В суде уточнили, за что Моргенштерна* признали иноагентом
В суде уточнили, за что Моргенштерна* признали иноагентом - РИА Новости, 18.09.2024
В суде уточнили, за что Моргенштерна* признали иноагентом
Причиной внесения в реестр иностранных агентов рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* стала его политическая деятельность в интересах иностранного источника,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T08:25
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технологии
израиль
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Причиной внесения в реестр иностранных агентов рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* стала его политическая деятельность в интересах иностранного источника, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Анализ распространяемых Моргенштерном А.Т.* материалов и сообщений позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности в интересах иностранного источника", - сказано в документах. Ранее в суде стало известно, что Моргенштерн* выкладывал политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. Как сообщал представитель музыканта, нет прямых доказательств, что рэпер имеет отношение к администрированию Telegram-канала "Не Моргенштерн", а компания Yoola платила за интеллектуальную деятельность в YouTube. Музыканта признали иноагентом в мае 2022 года. Его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях в интернете и за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Позже в отношении Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240917/lazareva-1973090288.html
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Новости
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технологии, израиль, youtube, следственный комитет россии (ск рф)
Технологии, Израиль, YouTube, Следственный комитет России (СК РФ)
В суде уточнили, за что Моргенштерна* признали иноагентом

Суд признал Моргенштерна иноагентом из-за его политической деятельности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМоргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Моргенштерн. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Причиной внесения в реестр иностранных агентов рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* стала его политическая деятельность в интересах иностранного источника, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Анализ распространяемых Моргенштерном А.Т.* материалов и сообщений позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности в интересах иностранного источника", - сказано в документах.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента
Вчера, 04:29
Ранее в суде стало известно, что Моргенштерн* выкладывал политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. Как сообщал представитель музыканта, нет прямых доказательств, что рэпер имеет отношение к администрированию Telegram-канала "Не Моргенштерн", а компания Yoola платила за интеллектуальную деятельность в YouTube.
Музыканта признали иноагентом в мае 2022 года. Его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях в интернете и за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Позже в отношении Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Вчера, 08:42
 
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