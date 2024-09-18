https://ria.ru/20240918/morgenshtern-1973318290.html

В суде уточнили, за что Моргенштерна* признали иноагентом

В суде уточнили, за что Моргенштерна* признали иноагентом - РИА Новости, 18.09.2024

В суде уточнили, за что Моргенштерна* признали иноагентом

Причиной внесения в реестр иностранных агентов рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* стала его политическая деятельность в интересах иностранного источника,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:25

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Причиной внесения в реестр иностранных агентов рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* стала его политическая деятельность в интересах иностранного источника, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Анализ распространяемых Моргенштерном А.Т.* материалов и сообщений позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности в интересах иностранного источника", - сказано в документах. Ранее в суде стало известно, что Моргенштерн* выкладывал политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. Как сообщал представитель музыканта, нет прямых доказательств, что рэпер имеет отношение к администрированию Telegram-канала "Не Моргенштерн", а компания Yoola платила за интеллектуальную деятельность в YouTube. Музыканта признали иноагентом в мае 2022 года. Его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях в интернете и за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Позже в отношении Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы. Позже столичный СК сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна* в розыск.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240917/lazareva-1973090288.html

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технологии, израиль, youtube, следственный комитет россии (ск рф)