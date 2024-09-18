https://ria.ru/20240918/model-1973371573.html
Лжепродюсер обманул более десятка моделей на крупную сумму
Лжепродюсер обманул более десятка моделей на крупную сумму - РИА Новости, 18.09.2024
Лжепродюсер обманул более десятка моделей на крупную сумму
Позиционирующий себя продюсером моделей Антон Парамонов, предположительно, обманул более десятка девушек по всей России на несколько миллионов рублей, заведено... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:55
2024-09-18T12:55
2024-09-18T14:38
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973409774_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5d07c1480fa6399769a7a66f1e58c1a.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Позиционирующий себя продюсером моделей Антон Парамонов, предположительно, обманул более десятка девушек по всей России на несколько миллионов рублей, заведено дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Антон Парамонов предлагал помочь российским моделям в карьере, некоторым даже обещал призовые места в конкурсах красоты. Он брал деньги якобы для "начального старта", а потом исчезал. Сумма таких махинаций превысила уже несколько миллионов, до сих пор поступают заявления от пострадавших. Сейчас обманутыми числятся более десятка девушек", - сказал собеседник агентства. По его словам, лжепродюсера задержали еще в августе, заведено дело о мошенничестве, он арестован. Расценки на "услуги красоты" начинались от 40 тысяч рублей. Следствие устанавливает сообщников Парамонова. Согласно картотеке Савеловской райсуда столицы, Парамонов был арестован 10 августа по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранителей.
https://ria.ru/20240907/dolina-1971284492.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973409774_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_0dc33dfee34a9c07a23c984b9d5480c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Лжепродюсер обманул более десятка моделей на крупную сумму
Лжепродюсер обманул более десятка моделей на несколько миллионов рублей
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Позиционирующий себя продюсером моделей Антон Парамонов, предположительно, обманул более десятка девушек по всей России на несколько миллионов рублей, заведено дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Антон Парамонов предлагал помочь российским моделям в карьере, некоторым даже обещал призовые места в конкурсах красоты. Он брал деньги якобы для "начального старта", а потом исчезал. Сумма таких махинаций превысила уже несколько миллионов, до сих пор поступают заявления от пострадавших. Сейчас обманутыми числятся более десятка девушек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, лжепродюсера задержали еще в августе, заведено дело о мошенничестве, он арестован. Расценки на "услуги красоты" начинались от 40 тысяч рублей. Следствие устанавливает сообщников Парамонова.
Согласно картотеке Савеловской райсуда столицы, Парамонов был арестован 10 августа по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранителей.