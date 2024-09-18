https://ria.ru/20240918/minzdrav-1973315245.html

Доставленные из Челябинска в РДКБ дети перенесли дорогу удовлетворительно

Доставленные из Челябинска в РДКБ дети перенесли дорогу удовлетворительно - РИА Новости, 18.09.2024

Доставленные из Челябинска в РДКБ дети перенесли дорогу удовлетворительно

Дети, доставленные в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве после нападения в школе Челябинска, перенесли транспортировку удовлетворительно,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T07:46

2024-09-18T07:46

2024-09-18T07:46

происшествия

челябинск

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дети, доставленные в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве после нападения в школе Челябинска, перенесли транспортировку удовлетворительно, они получат всё необходимое лечение, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении на школу в Челябинске, доставлены бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Транспортировку дети перенесли удовлетворительно, и получат весь комплекс необходимого лечения",- говорится в сообщении. Как рассказал журналистам руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной, 13-летние девочки, получившие открытые черепно-мозговые травмы и прооперированные в Челябинской детской областной больнице, госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии, а также нейрохирургии. "Сразу при поступлении детям проведён комплекс диагностических клинико-лабораторных исследований, включая компьютерную томографию. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. По завершению обследований будет решён вопрос о тактике дальнейшего лечения", — сказал Прометной. Ещё один ребёнок, 13-летний мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ "Кораблик" Минздрава России, уточнили в пресс-службе. В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Троих 13-летних подростков: двух девочек и мальчика, а также преподавателя после оказания первой медицинской помощи госпитализировали, двоих из детей прооперировали. Всех троих перевезли в Москву. Подросток пронёс в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.

https://ria.ru/20240915/orenburg-1972820648.html

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973162757.html

челябинск

россия

москва

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происшествия, челябинск, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске