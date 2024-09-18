https://ria.ru/20240918/minyust-1973472340.html

Чуйченко предложил создать постоянное Совещание министров юстиции БРИКС

Чуйченко предложил создать постоянное Совещание министров юстиции БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024

Чуйченко предложил создать постоянное Совещание министров юстиции БРИКС

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил создать постоянное Совещание министров юстиции БРИКС, которое бы собиралось не реже одного раза в год, передает РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:50

2024-09-18T17:50

2024-09-18T18:16

москва

константин чуйченко

брикс

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил создать постоянное Совещание министров юстиции БРИКС, которое бы собиралось не реже одного раза в год, передает корреспондент РИА Новости. В среду в Москве открылось первое совещание министров юстиции БРИКС под председательством главы российского Минюста Константина Чуйченко, который предложил реализовать ряд инициатив на площадках объединения. "Уважаемые коллеги, для того, чтобы сотрудничество наших ведомств носило системный характер, мы предлагаем начать диалог по созданию следующих форматов нашего взаимодействия. В качестве первого шага предлагаем учредить постоянно действующий формат - Совещание министров юстиции БРИКС. Мы можем предусмотреть его проведение по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Председательствующим министром предлагаем назначать представителя государства-председателя в объединении в текущем году", - сказал Чуйченко. Кроме того, он добавил, что российская сторона выступает за формирование сети контактных пунктов, состоящих из уполномоченных старших должностных лиц министерств юстиции государств БРИКС, для организации оперативного неформального взаимодействия.

https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html

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москва, константин чуйченко, брикс