https://ria.ru/20240918/minprosveschenie-1973464055.html
Минпросвещения разработало рекомендации по кибербезопасности для подростков
Минпросвещения разработало рекомендации по кибербезопасности для подростков - РИА Новости, 18.09.2024
Минпросвещения разработало рекомендации по кибербезопасности для подростков
Министерство просвещения России разработало рекомендации, которые обеспечат безопасность детей и подростков в интернет-пространстве и предостерегут их от... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:13
2024-09-18T17:13
2024-09-18T17:13
общество
россия
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
безопасность
кибербезопасность
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России разработало рекомендации, которые обеспечат безопасность детей и подростков в интернет-пространстве и предостерегут их от рискованных покупок, сообщили в пресс-службе министерства. "Министерство просвещения Российской Федерации разработало практические рекомендации, которые помогут обеспечить безопасность детей и подростков в интернет-пространстве и предостеречь их от рискованных покупок", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что родителям следует обращать внимание на поисковые запросы детей и проводить с ними профилактические беседы, обсуждать причины возникновения интереса к тем или иным товарам и предлагать безопасные альтернативы. "Если дети находятся в стрессовом состоянии, необходима комплексная поддержка, в том числе с участием специалистов-психологов. Эксперты также рекомендуют воспитывать у детей осознанное отношение к покупкам, разъяснять опасные моменты и развивать критическое мышление в связи с рекламными предложениями, а также обеспечить техническую защиту", - заключили в Минпросвещения РФ. -0-
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общество, россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), безопасность, кибербезопасность
Общество, Россия, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Безопасность, Кибербезопасность
Минпросвещения разработало рекомендации по кибербезопасности для подростков
Минпросвещения разработало рекомендации для детей и подростков в интернете
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России разработало рекомендации, которые обеспечат безопасность детей и подростков в интернет-пространстве и предостерегут их от рискованных покупок, сообщили в пресс-службе министерства.
"Министерство просвещения Российской Федерации разработало практические рекомендации, которые помогут обеспечить безопасность детей и подростков в интернет-пространстве и предостеречь их от рискованных покупок", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что родителям следует обращать внимание на поисковые запросы детей и проводить с ними профилактические беседы, обсуждать причины возникновения интереса к тем или иным товарам и предлагать безопасные альтернативы.
"Если дети находятся в стрессовом состоянии, необходима комплексная поддержка, в том числе с участием специалистов-психологов. Эксперты также рекомендуют воспитывать у детей осознанное отношение к покупкам, разъяснять опасные моменты и развивать критическое мышление в связи с рекламными предложениями, а также обеспечить техническую защиту", - заключили в Минпросвещения РФ. -0-