https://ria.ru/20240918/minprosveschenie-1973464055.html

Минпросвещения разработало рекомендации по кибербезопасности для подростков

Минпросвещения разработало рекомендации по кибербезопасности для подростков - РИА Новости, 18.09.2024

Минпросвещения разработало рекомендации по кибербезопасности для подростков

Министерство просвещения России разработало рекомендации, которые обеспечат безопасность детей и подростков в интернет-пространстве и предостерегут их от... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:13

2024-09-18T17:13

2024-09-18T17:13

общество

россия

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

безопасность

кибербезопасность

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России разработало рекомендации, которые обеспечат безопасность детей и подростков в интернет-пространстве и предостерегут их от рискованных покупок, сообщили в пресс-службе министерства. "Министерство просвещения Российской Федерации разработало практические рекомендации, которые помогут обеспечить безопасность детей и подростков в интернет-пространстве и предостеречь их от рискованных покупок", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что родителям следует обращать внимание на поисковые запросы детей и проводить с ними профилактические беседы, обсуждать причины возникновения интереса к тем или иным товарам и предлагать безопасные альтернативы. "Если дети находятся в стрессовом состоянии, необходима комплексная поддержка, в том числе с участием специалистов-психологов. Эксперты также рекомендуют воспитывать у детей осознанное отношение к покупкам, разъяснять опасные моменты и развивать критическое мышление в связи с рекламными предложениями, а также обеспечить техническую защиту", - заключили в Минпросвещения РФ. -0-

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общество, россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), безопасность, кибербезопасность