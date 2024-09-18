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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 18.09.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 640... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:31
2024-09-18T12:31
2024-09-18T12:42
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 640 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 30-й мотопехотной, 72-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ."Противник потерял до 640 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 105 мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 640 военных в зоне ответственности "Юга"