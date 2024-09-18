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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 18.09.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 640... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:31

2024-09-18T12:31

2024-09-18T12:42

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 640 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 30-й мотопехотной, 72-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ."Противник потерял до 640 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 105 мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика