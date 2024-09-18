https://ria.ru/20240918/minoborony-1973309299.html

Десантники устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области

Десантники устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024

Десантники устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области

Десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ, уничтожив технику и группы боевиков, сообщили в Минобороны Россиит. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T05:04

2024-09-18T05:04

2024-09-18T06:24

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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ, уничтожив технику и группы боевиков, сообщили в Минобороны Россиит."На одном из участков благодаря уверенным действиям операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) десантники устроили засаду боевикам ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой", — рассказали в ведомстве.Операторы ударных БПЛА уничтожили мотовездеход с экипажем, боевую машину пехоты и бронеавтомобиль западного производства, также поражена и обездвижена БМП ВСУ с личным составом, находившимся на броне."Расчет ПТРК точным пуском управляемой ракеты уничтожил грузовой автомобиль ВСУ, осуществлявший доставку боеприпасов к линии боевого соприкосновения. От точного попадания сдетонировал перевозимый боекомплект, взорвался и уничтожил автомобиль вместе с водителем и сопровождающим", — добавили в ведомстве.Накануне командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сообщил, что часть боевиков ВСУ в Курской области оказались отрезаны от основных подразделений и сейчас находятся в окружении.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Накануне российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973304237.html

https://ria.ru/20240917/vsu-1973182771.html

https://ria.ru/20240917/snagost-1973091342.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, в мире