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Десантники устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024
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05:04 18.09.2024 (обновлено: 06:24 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/minoborony-1973309299.html
Десантники устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области
Десантники устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024
Десантники устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области
Десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ, уничтожив технику и группы боевиков, сообщили в Минобороны Россиит. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T05:04
2024-09-18T06:24
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ, уничтожив технику и группы боевиков, сообщили в Минобороны Россиит.&quot;На одном из участков благодаря уверенным действиям операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) десантники устроили засаду боевикам ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой&quot;, — рассказали в ведомстве.Операторы ударных БПЛА уничтожили мотовездеход с экипажем, боевую машину пехоты и бронеавтомобиль западного производства, также поражена и обездвижена БМП ВСУ с личным составом, находившимся на броне."Расчет ПТРК точным пуском управляемой ракеты уничтожил грузовой автомобиль ВСУ, осуществлявший доставку боеприпасов к линии боевого соприкосновения. От точного попадания сдетонировал перевозимый боекомплект, взорвался и уничтожил автомобиль вместе с водителем и сопровождающим", — добавили в ведомстве.Накануне командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сообщил, что часть боевиков ВСУ в Курской области оказались отрезаны от основных подразделений и сейчас находятся в окружении.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Накануне российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973304237.html
https://ria.ru/20240917/vsu-1973182771.html
https://ria.ru/20240917/snagost-1973091342.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Десантники устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области

Минобороны: десантники ВС России устроили засаду ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат"
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ, уничтожив технику и группы боевиков, сообщили в Минобороны Россиит.
«

"На одном из участков благодаря уверенным действиям операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) десантники устроили засаду боевикам ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой", — рассказали в ведомстве.

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Операторы ударных БПЛА уничтожили мотовездеход с экипажем, боевую машину пехоты и бронеавтомобиль западного производства, также поражена и обездвижена БМП ВСУ с личным составом, находившимся на броне.
"Расчет ПТРК точным пуском управляемой ракеты уничтожил грузовой автомобиль ВСУ, осуществлявший доставку боеприпасов к линии боевого соприкосновения. От точного попадания сдетонировал перевозимый боекомплект, взорвался и уничтожил автомобиль вместе с водителем и сопровождающим", — добавили в ведомстве.
Накануне командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сообщил, что часть боевиков ВСУ в Курской области оказались отрезаны от основных подразделений и сейчас находятся в окружении.
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Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.
На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Накануне российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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