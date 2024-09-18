https://ria.ru/20240918/migranty-1973312065.html
Полиция выявила в общежитии в Истре 75 нелегальных мигрантов
Полиция выявила в общежитии в Истре 75 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 18.09.2024
Полиция выявила в общежитии в Истре 75 нелегальных мигрантов
Полицейские выявили среди постояльцев общежития в подмосковной Истре 75 нелегальных мигрантов, составлены протоколы, принято решение о выдворении 28... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T06:09
2024-09-18T06:09
2024-09-18T06:09
истра
самарская область
московская область (подмосковье)
ситуация с нелегальными мигрантами
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полицейские выявили среди постояльцев общежития в подмосковной Истре 75 нелегальных мигрантов, составлены протоколы, принято решение о выдворении 28 нарушителей, кроме того, по подозрению в организации незаконной миграции задержан уроженец Самарской области, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД Медиа". "Сотрудники Управления по вопросам миграции при поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, обследовали в городе Истре местное общежитие. Полицейские проверили по информационным учетным базам 75 постояльцев, приехавших из Узбекистана. Все они оказались нарушителями правил въезда и пребывания в Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте. Уточняется, что на каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, а также принято решение об административном выдворении 28 нарушителей за пределы страны. Кроме того, по подозрению в организации незаконной миграции задержан 51-летний уроженец Самарской области, временно проживающий в Московской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20240917/migrant-1973098591.html
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истра, самарская область, московская область (подмосковье), ситуация с нелегальными мигрантами, происшествия
Истра, Самарская область, Московская область (Подмосковье), Ситуация с нелегальными мигрантами, Происшествия
Полиция выявила в общежитии в Истре 75 нелегальных мигрантов
Полиция выявила в общежитии в Истре 75 нелегалов, решено выдворить 28 из них