https://ria.ru/20240918/mid-1973358243.html
В МИД назвали детонацию пейджеров в Ливане разжиганием большого конфликта
В МИД назвали детонацию пейджеров в Ливане разжиганием большого конфликта - РИА Новости, 18.09.2024
В МИД назвали детонацию пейджеров в Ливане разжиганием большого конфликта
Массовая детонация пейджеров в Ливане - это попытка разжечь большой конфликт, необходимо предотвратить подобные сценарии, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:11
2024-09-18T12:11
2024-09-18T12:11
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мария захарова
детонация сотен пейджеров в ливане
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Массовая детонация пейджеров в Ливане - это попытка разжечь большой конфликт, необходимо предотвратить подобные сценарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. “Это чудовищный акт терроризма, чудовищный по своей циничности, по своему масштабу - большое количество пострадавших, погибших“, - заявила Захарова журналистам на полях Женского евразийского форума. “Очевидна попытка разжечь большой конфликт, мы видим, как уже буквально подталкивается к большому крупномасштабному противостоянию, когда используется любая возможность, чтобы столкнуть людей… так вот сейчас нужно сделать все, чтобы предотвратить подобные сценарии”, - подчеркнула она.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
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в мире, ливан, россия, мария захарова, детонация сотен пейджеров в ливане, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Ливан, Россия, Мария Захарова, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали детонацию пейджеров в Ливане разжиганием большого конфликта
Захарова: взрывы пейджеров в Ливане — попытка разжечь большой конфликт в регионе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Массовая детонация пейджеров в Ливане - это попытка разжечь большой конфликт, необходимо предотвратить подобные сценарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Это чудовищный акт терроризма, чудовищный по своей циничности, по своему масштабу - большое количество пострадавших, погибших“, - заявила Захарова журналистам на полях Женского евразийского форума.
“Очевидна попытка разжечь большой конфликт, мы видим, как уже буквально подталкивается к большому крупномасштабному противостоянию, когда используется любая возможность, чтобы столкнуть людей… так вот сейчас нужно сделать все, чтобы предотвратить подобные сценарии”, - подчеркнула она.