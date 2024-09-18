https://ria.ru/20240918/mid-1973358243.html

В МИД назвали детонацию пейджеров в Ливане разжиганием большого конфликта

В МИД назвали детонацию пейджеров в Ливане разжиганием большого конфликта - РИА Новости, 18.09.2024

В МИД назвали детонацию пейджеров в Ливане разжиганием большого конфликта

Массовая детонация пейджеров в Ливане - это попытка разжечь большой конфликт, необходимо предотвратить подобные сценарии, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:11

2024-09-18T12:11

2024-09-18T12:11

в мире

ливан

россия

мария захарова

детонация сотен пейджеров в ливане

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Массовая детонация пейджеров в Ливане - это попытка разжечь большой конфликт, необходимо предотвратить подобные сценарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. “Это чудовищный акт терроризма, чудовищный по своей циничности, по своему масштабу - большое количество пострадавших, погибших“, - заявила Захарова журналистам на полях Женского евразийского форума. “Очевидна попытка разжечь большой конфликт, мы видим, как уже буквально подталкивается к большому крупномасштабному противостоянию, когда используется любая возможность, чтобы столкнуть людей… так вот сейчас нужно сделать все, чтобы предотвратить подобные сценарии”, - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

ливан

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в мире, ливан, россия, мария захарова, детонация сотен пейджеров в ливане, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)