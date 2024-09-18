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Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину - РИА Новости, 18.09.2024
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02:58 18.09.2024 (обновлено: 09:41 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/meksika-1973304650.html
Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину
Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину - РИА Новости, 18.09.2024
Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину
Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая вступит в должность 1 октября, отклонила на пресс-конференции приглашение Владимира Зеленского посетить... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T02:58
2024-09-18T09:41
мексика
украина
клаудия шейнбаум
владимир зеленский
в мире
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МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая вступит в должность 1 октября, отклонила на пресс-конференции приглашение Владимира Зеленского посетить Украину.&quot;В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь &lt;...&gt; Думаю, что нет&quot;, - заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину, трансляция велась в ее социальных сетях.На прошлой неделе в интервью мексиканской газете Excelsior Зеленский пообещал прислать высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента латиноамериканской страны и выразил надежду на ее официальный визит на Украину.По словам Шейнбаум, Мексика продолжит курс внешней политики, определенный конституцией — не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного разрешения противоречий.Инаугурация избранного президента Мексики состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. Ранее мексиканский МИД подтвердил, что пригласил на церемонию президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20240917/svo-1973219489.html
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мексика, украина, клаудия шейнбаум, владимир зеленский, в мире
Мексика, Украина, Клаудия Шейнбаум, Владимир Зеленский, В мире
Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину

Избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась посетить Украину

© AP Photo / Marco UgarteКлаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая вступит в должность 1 октября, отклонила на пресс-конференции приглашение Владимира Зеленского посетить Украину.
«

"В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь <...> Думаю, что нет", - заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину, трансляция велась в ее социальных сетях.

Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Вчера, 17:04
На прошлой неделе в интервью мексиканской газете Excelsior Зеленский пообещал прислать высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента латиноамериканской страны и выразил надежду на ее официальный визит на Украину.
По словам Шейнбаум, Мексика продолжит курс внешней политики, определенный конституцией — не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного разрешения противоречий.
Инаугурация избранного президента Мексики состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. Ранее мексиканский МИД подтвердил, что пригласил на церемонию президента России Владимира Путина.
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МексикаУкраинаКлаудия ШейнбаумВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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