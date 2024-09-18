https://ria.ru/20240918/meksika-1973304650.html
Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину
Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину - РИА Новости, 18.09.2024
Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину
Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая вступит в должность 1 октября, отклонила на пресс-конференции приглашение Владимира Зеленского посетить... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T02:58
2024-09-18T02:58
2024-09-18T09:41
мексика
украина
клаудия шейнбаум
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_e720d44c778218bba0a8d78687fb546a.jpg
МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая вступит в должность 1 октября, отклонила на пресс-конференции приглашение Владимира Зеленского посетить Украину."В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь <...> Думаю, что нет", - заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину, трансляция велась в ее социальных сетях.На прошлой неделе в интервью мексиканской газете Excelsior Зеленский пообещал прислать высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента латиноамериканской страны и выразил надежду на ее официальный визит на Украину.По словам Шейнбаум, Мексика продолжит курс внешней политики, определенный конституцией — не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного разрешения противоречий.Инаугурация избранного президента Мексики состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. Ранее мексиканский МИД подтвердил, что пригласил на церемонию президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20240917/svo-1973219489.html
https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html
мексика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed5d0a0b26db9024af106580e0e2b9ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, украина, клаудия шейнбаум, владимир зеленский, в мире
Мексика, Украина, Клаудия Шейнбаум, Владимир Зеленский, В мире
Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину
Избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась посетить Украину
МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая вступит в должность 1 октября, отклонила на пресс-конференции приглашение Владимира Зеленского посетить Украину.
«
"В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь <...> Думаю, что нет", - заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину, трансляция велась в ее социальных сетях.
На прошлой неделе в интервью мексиканской газете Excelsior Зеленский пообещал прислать высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента латиноамериканской страны и выразил надежду на ее официальный визит на Украину.
По словам Шейнбаум, Мексика продолжит курс внешней политики, определенный конституцией — не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного разрешения противоречий.
Инаугурация избранного президента Мексики состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. Ранее мексиканский МИД подтвердил, что пригласил на церемонию президента России Владимира Путина.