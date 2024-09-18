https://ria.ru/20240918/meksika-1973304650.html

Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину

Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину - РИА Новости, 18.09.2024

Избранный лидер Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая вступит в должность 1 октября, отклонила на пресс-конференции приглашение Владимира Зеленского посетить... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T02:58

2024-09-18T02:58

2024-09-18T09:41

мексика

украина

клаудия шейнбаум

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_e720d44c778218bba0a8d78687fb546a.jpg

МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая вступит в должность 1 октября, отклонила на пресс-конференции приглашение Владимира Зеленского посетить Украину."В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь <...> Думаю, что нет", - заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину, трансляция велась в ее социальных сетях.На прошлой неделе в интервью мексиканской газете Excelsior Зеленский пообещал прислать высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента латиноамериканской страны и выразил надежду на ее официальный визит на Украину.По словам Шейнбаум, Мексика продолжит курс внешней политики, определенный конституцией — не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного разрешения противоречий.Инаугурация избранного президента Мексики состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. Ранее мексиканский МИД подтвердил, что пригласил на церемонию президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20240917/svo-1973219489.html

https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html

мексика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, украина, клаудия шейнбаум, владимир зеленский, в мире