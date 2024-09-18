https://ria.ru/20240918/mask-1973318715.html

Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах

Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах - РИА Новости, 18.09.2024

Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах

Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что США скатятся в тиранию, если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:36

2024-09-18T08:36

2024-09-18T08:36

в мире

сша

америка

дональд трамп

илон маск

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989127_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_da5a717467005e34a1b94e2874a5cab4.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что США скатятся в тиранию, если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не выиграет на предстоящих выборах. "Если Трамп не будет избран, Америка скатится в тиранию. Трамп должен выиграть", - написал Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240917/smi-1973296412.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024