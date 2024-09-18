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Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах - РИА Новости, 18.09.2024
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах
Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что США скатятся в тиранию, если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T08:36
2024-09-18T08:36
2024-09-18T08:36
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что США скатятся в тиранию, если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не выиграет на предстоящих выборах. "Если Трамп не будет избран, Америка скатится в тиранию. Трамп должен выиграть", - написал Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах
Маск: США скатятся в тиранию, если Трамп не победит на выборах