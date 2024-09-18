Рейтинг@Mail.ru
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/mask-1973318715.html
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах - РИА Новости, 18.09.2024
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах
Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что США скатятся в тиранию, если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T08:36
2024-09-18T08:36
в мире
сша
америка
дональд трамп
илон маск
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989127_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_da5a717467005e34a1b94e2874a5cab4.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что США скатятся в тиранию, если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не выиграет на предстоящих выборах. "Если Трамп не будет избран, Америка скатится в тиранию. Трамп должен выиграть", - написал Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240917/smi-1973296412.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989127_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_5ed2c770d1171ec9af7234e8b1db8c93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах

Маск: США скатятся в тиранию, если Трамп не победит на выборах

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что США скатятся в тиранию, если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не выиграет на предстоящих выборах.
"Если Трамп не будет избран, Америка скатится в тиранию. Трамп должен выиграть", - написал Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве, сообщили СМИ
Вчера, 23:59
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампИлон МаскКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала