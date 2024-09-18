https://ria.ru/20240918/mask-1973308110.html

"Человечество исчезнет". Маск сделал страшный прогноз о судьбе Земли

"Человечество исчезнет". Маск сделал страшный прогноз о судьбе Земли - РИА Новости, 18.09.2024

"Человечество исчезнет". Маск сделал страшный прогноз о судьбе Земли

Человечество должно освоить межзвездные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом, заявил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T04:13

2024-09-18T04:13

2024-09-18T04:27

земля

илон маск

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МОСКВА, 18 сек – РИА Новости. Человечество должно освоить межзвездные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом, заявил американский миллиардер Илон Маск."Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и (это) уничтожит всю жизнь. Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта", — написал он на своей странице в соцсети Х. Ранее Маск писал, что космический корабль Starship позволит человечеству жить на многих планетах, сохранив его от вымирания на Земле, если только "бюрократия не будет душить".

https://ria.ru/20240913/mask-1972619305.html

земля

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земля, илон маск