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"Человечество исчезнет". Маск сделал страшный прогноз о судьбе Земли - РИА Новости, 18.09.2024
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04:13 18.09.2024 (обновлено: 04:27 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/mask-1973308110.html
"Человечество исчезнет". Маск сделал страшный прогноз о судьбе Земли
"Человечество исчезнет". Маск сделал страшный прогноз о судьбе Земли - РИА Новости, 18.09.2024
"Человечество исчезнет". Маск сделал страшный прогноз о судьбе Земли
Человечество должно освоить межзвездные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T04:13
2024-09-18T04:27
земля
илон маск
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МОСКВА, 18 сек – РИА Новости. Человечество должно освоить межзвездные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом, заявил американский миллиардер Илон Маск."Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и (это) уничтожит всю жизнь. Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта", — написал он на своей странице в соцсети Х. Ранее Маск писал, что космический корабль Starship позволит человечеству жить на многих планетах, сохранив его от вымирания на Земле, если только "бюрократия не будет душить".
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земля, илон маск
Земля, Илон Маск
"Человечество исчезнет". Маск сделал страшный прогноз о судьбе Земли

Маск: человечество исчезнет, если не освоит межзвездные перелеты

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сек – РИА Новости. Человечество должно освоить межзвездные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом, заявил американский миллиардер Илон Маск.
"Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и (это) уничтожит всю жизнь. Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта", — написал он на своей странице в соцсети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Маск назвал условие для спасения человечества
13 сентября, 21:17
Ранее Маск писал, что космический корабль Starship позволит человечеству жить на многих планетах, сохранив его от вымирания на Земле, если только "бюрократия не будет душить".
 
ЗемляИлон Маск
 
 
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