https://ria.ru/20240918/marodery-1973477413.html
После наводнения в Польше орудуют мародеры, рассказал очевидец
После наводнения в Польше орудуют мародеры, рассказал очевидец - РИА Новости, 18.09.2024
После наводнения в Польше орудуют мародеры, рассказал очевидец
Мародеры орудуют в польских городах, пострадавших от наводнения, сообщил РИА Новости очевидец, проживающий в городе Лендек-Здруй Нижнесилезского воеводства. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:42
2024-09-18T17:42
2024-09-18T17:46
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польша
нижнесилезское воеводство
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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Мародеры орудуют в польских городах, пострадавших от наводнения, сообщил РИА Новости очевидец, проживающий в городе Лендек-Здруй Нижнесилезского воеводства. Аномальные ливни на юге Польши повлекли за собой наводнение - реки вышли из берегов, некоторые населенные пункты оказались затоплены. Власти проводят эвакуация людей, однако уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши ввел режим стихийного бедствия на территориях, пострадавших от наводнения. "Как только в город стала поступать вода, появились негодяи, которые стали заниматься грабежами. Уже пострадали несколько магазинов", - рассказал собеседник агентства. По его словам, одним из первых был разграблен местный магазин ювелирных изделий. "Ювелирный магазин, который знает весь город, ограбили почти сразу, по словам хозяйки, вынесли практически все ценные украшения", - сказал он. "Не знаю, каков ущерб, но хозяйка магазина говорит, что вряд ли сможет восстановить свой бизнес", - добавил местный житель. Также он рассказал об ограбленном продовольственном магазине. "Воры похитили в первую очередь алкоголь, так как продукты питания, из того, что я знаю, были залиты водой и в основном стали непригодными", - рассказал он. Ранее сообщалось, что для борьбы с мародерами на пострадавшие от наводнения территории власти Польши направили 500 военных жандармов, также армия снабдила полицейских приборами ночного видения.
https://ria.ru/20240918/polsha-1973411511.html
https://ria.ru/20240918/navodnenie-1973366694.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, нижнесилезское воеводство
В мире, Польша, Нижнесилезское воеводство
После наводнения в Польше орудуют мародеры, рассказал очевидец
Очевидец рассказал о мародерах в пострадавших от наводнения польских городах
ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Мародеры орудуют в польских городах, пострадавших от наводнения, сообщил РИА Новости очевидец, проживающий в городе Лендек-Здруй Нижнесилезского воеводства.
Аномальные ливни на юге Польши повлекли за собой наводнение - реки вышли из берегов, некоторые населенные пункты оказались затоплены. Власти проводят эвакуация людей, однако уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши ввел режим стихийного бедствия на территориях, пострадавших от наводнения.
"Как только в город стала поступать вода, появились негодяи, которые стали заниматься грабежами. Уже пострадали несколько магазинов", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, одним из первых был разграблен местный магазин ювелирных изделий. "Ювелирный магазин, который знает весь город, ограбили почти сразу, по словам хозяйки, вынесли практически все ценные украшения", - сказал он.
"Не знаю, каков ущерб, но хозяйка магазина говорит, что вряд ли сможет восстановить свой бизнес", - добавил местный житель.
Также он рассказал об ограбленном продовольственном магазине. "Воры похитили в первую очередь алкоголь, так как продукты питания, из того, что я знаю, были залиты водой и в основном стали непригодными", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что для борьбы с мародерами на пострадавшие от наводнения территории власти Польши направили 500 военных жандармов, также армия снабдила полицейских приборами ночного видения.