https://ria.ru/20240918/manul-1973324833.html
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зажировке
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зажировке - РИА Новости, 18.09.2024
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зажировке
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зажировке, у него порыжели бока, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:37
2024-09-18T09:37
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зажировке, у него порыжели бока, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада. "Тимофей начал готовиться к зажировке, у него порыжели бока. Летом Тимоша худенький и темно-серый. К зиме он вдвое увеличивает свой вес, его мех становится более плотным и светло-серым с рыжими бочками", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в начале лета кот достиг своего минимального веса – 3,75 килограмма. Летом Тимофея кормили раз в день на протяжении шести дней в неделю. В конце августа-начале сентября зоологи стали постепенно увеличивать его рацион. "Летом его стандартная порция составляла примерно 250-300 граммов – в рационе у манула крысы и перепелки. Сейчас Тимоша весит уже около 4,5 килограммов, а к зиме этот вес может приблизиться к отметке в семь килограммов. Сейчас Тимофея кормят дважды в день и размер его суточной порции чуть вырос, сейчас он составляет 350-400 граммов", - уточнили в пресс-службе. В зоопарке добавили, что летом и в начале осени манул активен, его часто можно увидеть в экспозиционной части вольера. С наступлением холодов и выпадением первого снега Тимофей все реже будет выходить из своего домика, так как из-за коротких лапок ему трудно перемещаться по сугробам. Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу - Зеленогорск. В 2021 году он поселился в Московском зоопарке.
https://ria.ru/20240814/manul-1966192477.html
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московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зажировке
У манула Тимофея из Московского зоопарка порыжели бока перед зажировкой
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зажировке, у него порыжели бока, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада.
"Тимофей начал готовиться к зажировке, у него порыжели бока. Летом Тимоша худенький и темно-серый. К зиме он вдвое увеличивает свой вес, его мех становится более плотным и светло-серым с рыжими бочками", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в начале лета кот достиг своего минимального веса – 3,75 килограмма. Летом Тимофея кормили раз в день на протяжении шести дней в неделю. В конце августа-начале сентября зоологи стали постепенно увеличивать его рацион.
"Летом его стандартная порция составляла примерно 250-300 граммов – в рационе у манула крысы и перепелки. Сейчас Тимоша весит уже около 4,5 килограммов, а к зиме этот вес может приблизиться к отметке в семь килограммов. Сейчас Тимофея кормят дважды в день и размер его суточной порции чуть вырос, сейчас он составляет 350-400 граммов", - уточнили в пресс-службе.
В зоопарке добавили, что летом и в начале осени манул активен, его часто можно увидеть в экспозиционной части вольера. С наступлением холодов и выпадением первого снега Тимофей все реже будет выходить из своего домика, так как из-за коротких лапок ему трудно перемещаться по сугробам.
Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска
в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу - Зеленогорск. В 2021 году он поселился в Московском зоопарке.