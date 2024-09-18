https://ria.ru/20240918/malayziya-1973307208.html

В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии

В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии - РИА Новости, 18.09.2024

В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии

"Росатом" видит перспективы работы в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T03:53

2024-09-18T03:53

2024-09-18T03:53

малайзия

индонезия

юго-восточная азия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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ДЖАКАРТА, 18 сен - РИА Новости. "Росатом" видит перспективы работы в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Мы надеемся на развитие сотрудничества с Индонезией, также видим перспективы работы в Малайзии и других странах региона", - отметил Арсеев, комментируя перспективы развития бизнеса "Росатома" в Юго-Восточной Азии. Топ-менеджер госкорпорации добавил, что "Росатом" давно присутствует на рынке Юго-Восточной Азии и активно развивает сотрудничество со многими странами региона. "Нашими давними партнерами, с которыми нас связывают плодотворные деловые отношения, являются Мьянма и Вьетнам", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240911/rosatom-1972169383.html

https://ria.ru/20240905/rosatom-1970678679.html

малайзия

индонезия

юго-восточная азия

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малайзия, индонезия, юго-восточная азия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика