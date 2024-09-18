Рейтинг@Mail.ru
В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/malayziya-1973307208.html
В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии
В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии - РИА Новости, 18.09.2024
В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии
"Росатом" видит перспективы работы в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:53
2024-09-18T03:53
малайзия
индонезия
юго-восточная азия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/14/1526471435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28a31a5e874bab82c20aa6bd8a85e1cf.jpg
ДЖАКАРТА, 18 сен - РИА Новости. "Росатом" видит перспективы работы в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Мы надеемся на развитие сотрудничества с Индонезией, также видим перспективы работы в Малайзии и других странах региона", - отметил Арсеев, комментируя перспективы развития бизнеса "Росатома" в Юго-Восточной Азии. Топ-менеджер госкорпорации добавил, что "Росатом" давно присутствует на рынке Юго-Восточной Азии и активно развивает сотрудничество со многими странами региона. "Нашими давними партнерами, с которыми нас связывают плодотворные деловые отношения, являются Мьянма и Вьетнам", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240911/rosatom-1972169383.html
https://ria.ru/20240905/rosatom-1970678679.html
малайзия
индонезия
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/14/1526471435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e2083c7e8fc69d6de4c6c568f13d336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, индонезия, юго-восточная азия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Малайзия, Индонезия, Юго-Восточная Азия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии

Топ-менеджер "Росатома" Арсеев: корпорация видит перспективы работы в Малайзии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 18 сен - РИА Новости. "Росатом" видит перспективы работы в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев.
"Мы надеемся на развитие сотрудничества с Индонезией, также видим перспективы работы в Малайзии и других странах региона", - отметил Арсеев, комментируя перспективы развития бизнеса "Росатома" в Юго-Восточной Азии.
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода
11 сентября, 19:48
Топ-менеджер госкорпорации добавил, что "Росатом" давно присутствует на рынке Юго-Восточной Азии и активно развивает сотрудничество со многими странами региона.
"Нашими давними партнерами, с которыми нас связывают плодотворные деловые отношения, являются Мьянма и Вьетнам", - уточнил собеседник агентства.
Международный форум Арктика: настоящее и будущее - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Росатом" может сотрудничать с Японией в проектах на Севморпути
5 сентября, 04:42
 
МалайзияИндонезияЮго-Восточная АзияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала