https://ria.ru/20240918/malayziya-1973307208.html
В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии
В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии - РИА Новости, 18.09.2024
В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии
"Росатом" видит перспективы работы в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:53
2024-09-18T03:53
2024-09-18T03:53
малайзия
индонезия
юго-восточная азия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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ДЖАКАРТА, 18 сен - РИА Новости. "Росатом" видит перспективы работы в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Мы надеемся на развитие сотрудничества с Индонезией, также видим перспективы работы в Малайзии и других странах региона", - отметил Арсеев, комментируя перспективы развития бизнеса "Росатома" в Юго-Восточной Азии. Топ-менеджер госкорпорации добавил, что "Росатом" давно присутствует на рынке Юго-Восточной Азии и активно развивает сотрудничество со многими странами региона. "Нашими давними партнерами, с которыми нас связывают плодотворные деловые отношения, являются Мьянма и Вьетнам", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240911/rosatom-1972169383.html
https://ria.ru/20240905/rosatom-1970678679.html
малайзия
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малайзия, индонезия, юго-восточная азия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Малайзия, Индонезия, Юго-Восточная Азия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии
Топ-менеджер "Росатома" Арсеев: корпорация видит перспективы работы в Малайзии