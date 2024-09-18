https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973520297.html

В пресс-службе Лукашенко рассказали о его усилиях избежать эскалации

В пресс-службе Лукашенко рассказали о его усилиях избежать эскалации - РИА Новости, 19.09.2024

В пресс-службе Лукашенко рассказали о его усилиях избежать эскалации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко делает все, чтобы избежать втягивания республики в конфликт на Украине, заявила пресс-секретарь главы белорусского... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-18T22:01

2024-09-18T22:01

2024-09-19T00:49

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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко делает все, чтобы избежать втягивания республики в конфликт на Украине, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Накануне Лукашенко заявил, что США толкают Киев к эскалации отношений с Минском, вплоть до того, чтобы совершить атаку на белорусскую приграничную инфраструктуру, обвинив Белоруссию в пролетах над ее территорией российских беспилотников. Как подчеркнула Эйсмонт, с территории Белоруссии не наносятся удары по Украине, о чем в Киеве хорошо осведомлены. В связи с этим она не исключила, что обвинения в адрес Минска связаны с попыткой втянуть Белоруссию в конфликт, о чем и говорил Лукашенко."Много раз пытались втянуть, но не получалось. Президент делает все для того, чтобы избежать эскалации", — сказала Эйсмонт в комментарии, опубликованном в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого". Она отметила, что накануне Лукашенко рассказал о возможной очередной попытке втянуть республику в конфликт. По полученной информации, по словам Эйсмонт, поводом для обострения конфликта на Украине должны послужить некие события на границе с Белоруссией, в том числе "залет" на Украину через Белоруссию российских БПЛА."Это может быть использовано Украиной для нанесения ответного удара по Беларуси, в частности, объектам инфраструктуры", — напомнила Эйсмонт. Она не исключила, что это может быть "один из шагов к дестабилизации обстановки внутри страны в канун президентских выборов", которые состоятся в следующем году.

https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973274890.html

https://radiosputnik.ru/20240917/belorussiya-1973265205.html

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в мире, белоруссия, украина, сша, александр лукашенко