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В пресс-службе Лукашенко рассказали о его усилиях избежать эскалации - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 18.09.2024 (обновлено: 00:49 19.09.2024)
https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973520297.html
В пресс-службе Лукашенко рассказали о его усилиях избежать эскалации
В пресс-службе Лукашенко рассказали о его усилиях избежать эскалации - РИА Новости, 19.09.2024
В пресс-службе Лукашенко рассказали о его усилиях избежать эскалации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко делает все, чтобы избежать втягивания республики в конфликт на Украине, заявила пресс-секретарь главы белорусского... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-18T22:01
2024-09-19T00:49
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
сша
александр лукашенко
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко делает все, чтобы избежать втягивания республики в конфликт на Украине, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Накануне Лукашенко заявил, что США толкают Киев к эскалации отношений с Минском, вплоть до того, чтобы совершить атаку на белорусскую приграничную инфраструктуру, обвинив Белоруссию в пролетах над ее территорией российских беспилотников. Как подчеркнула Эйсмонт, с территории Белоруссии не наносятся удары по Украине, о чем в Киеве хорошо осведомлены. В связи с этим она не исключила, что обвинения в адрес Минска связаны с попыткой втянуть Белоруссию в конфликт, о чем и говорил Лукашенко."Много раз пытались втянуть, но не получалось. Президент делает все для того, чтобы избежать эскалации", — сказала Эйсмонт в комментарии, опубликованном в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого". Она отметила, что накануне Лукашенко рассказал о возможной очередной попытке втянуть республику в конфликт. По полученной информации, по словам Эйсмонт, поводом для обострения конфликта на Украине должны послужить некие события на границе с Белоруссией, в том числе "залет" на Украину через Белоруссию российских БПЛА."Это может быть использовано Украиной для нанесения ответного удара по Беларуси, в частности, объектам инфраструктуры", — напомнила Эйсмонт. Она не исключила, что это может быть "один из шагов к дестабилизации обстановки внутри страны в канун президентских выборов", которые состоятся в следующем году.
https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973274890.html
https://radiosputnik.ru/20240917/belorussiya-1973265205.html
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в мире, белоруссия, украина, сша, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, США, Александр Лукашенко
В пресс-службе Лукашенко рассказали о его усилиях избежать эскалации

Эйсмонт: Лукашенко делает все, чтобы избежать втягивания в конфликт на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко делает все, чтобы избежать втягивания республики в конфликт на Украине, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
Накануне Лукашенко заявил, что США толкают Киев к эскалации отношений с Минском, вплоть до того, чтобы совершить атаку на белорусскую приграничную инфраструктуру, обвинив Белоруссию в пролетах над ее территорией российских беспилотников.
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Как подчеркнула Эйсмонт, с территории Белоруссии не наносятся удары по Украине, о чем в Киеве хорошо осведомлены. В связи с этим она не исключила, что обвинения в адрес Минска связаны с попыткой втянуть Белоруссию в конфликт, о чем и говорил Лукашенко.
"Много раз пытались втянуть, но не получалось. Президент делает все для того, чтобы избежать эскалации", — сказала Эйсмонт в комментарии, опубликованном в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".
Она отметила, что накануне Лукашенко рассказал о возможной очередной попытке втянуть республику в конфликт. По полученной информации, по словам Эйсмонт, поводом для обострения конфликта на Украине должны послужить некие события на границе с Белоруссией, в том числе "залет" на Украину через Белоруссию российских БПЛА.
"Это может быть использовано Украиной для нанесения ответного удара по Беларуси, в частности, объектам инфраструктуры", — напомнила Эйсмонт.
Она не исключила, что это может быть "один из шагов к дестабилизации обстановки внутри страны в канун президентских выборов", которые состоятся в следующем году.
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Я не блефую. Лукашенко сделал предупреждение противникам Белоруссии
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаСШААлександр Лукашенко
 
 
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