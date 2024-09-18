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Лукашенко рассказал о договоренностях с Киевом по беспилотникам - РИА Новости, 18.09.2024
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01:16 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html
Лукашенко рассказал о договоренностях с Киевом по беспилотникам
Лукашенко рассказал о договоренностях с Киевом по беспилотникам - РИА Новости, 18.09.2024
Лукашенко рассказал о договоренностях с Киевом по беспилотникам
У Минска есть договоренности с Киевом о неосвещении в СМИ случаев появления на своей территории украинских и российских беспилотников, заявил президент... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:16
2024-09-18T01:16
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У Минска есть договоренности с Киевом о неосвещении в СМИ случаев появления на своей территории украинских и российских беспилотников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном мероприятии ко Дню народного единства, транслировавшимся Первым информационным телеканалом.Глава республики объяснил договоренности ошибками в управлении БПЛА, а также работой РЭБ, которая сбивает аппараты с курса."Один нашли аж под Бобруйском. Это были украинские беспилотники… Мы договорились. Почему тогда кукловоды из Вашингтона их (Киев – Прим. Ред.) толкают к противостоянию с Беларусью?" — добавил президент.Пятого сентября заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Сергей Фролов сообщил, что в республике фиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, БПЛА, все цели уничтоженыДевятого августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими военными над территорией России.
https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973296763.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина
Лукашенко рассказал о договоренностях с Киевом по беспилотникам

Лукашенко: Белоруссия договорилась с Украиной не освещать случаи залета БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У Минска есть договоренности с Киевом о неосвещении в СМИ случаев появления на своей территории украинских и российских беспилотников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном мероприятии ко Дню народного единства, транслировавшимся Первым информационным телеканалом.
Глава республики объяснил договоренности ошибками в управлении БПЛА, а также работой РЭБ, которая сбивает аппараты с курса.
«
"Один нашли аж под Бобруйском. Это были украинские беспилотники… Мы договорились. Почему тогда кукловоды из Вашингтона их (Киев – Прим. Ред.) толкают к противостоянию с Беларусью?" — добавил президент.
Пятого сентября заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Сергей Фролов сообщил, что в республике фиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, БПЛА, все цели уничтожены
Девятого августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими военными над территорией России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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