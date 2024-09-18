https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html

Лукашенко рассказал о договоренностях с Киевом по беспилотникам

Лукашенко рассказал о договоренностях с Киевом по беспилотникам - РИА Новости, 18.09.2024

Лукашенко рассказал о договоренностях с Киевом по беспилотникам

У Минска есть договоренности с Киевом о неосвещении в СМИ случаев появления на своей территории украинских и российских беспилотников, заявил президент... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T01:16

2024-09-18T01:16

2024-09-18T01:16

в мире

белоруссия

александр лукашенко

украина

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У Минска есть договоренности с Киевом о неосвещении в СМИ случаев появления на своей территории украинских и российских беспилотников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном мероприятии ко Дню народного единства, транслировавшимся Первым информационным телеканалом.Глава республики объяснил договоренности ошибками в управлении БПЛА, а также работой РЭБ, которая сбивает аппараты с курса."Один нашли аж под Бобруйском. Это были украинские беспилотники… Мы договорились. Почему тогда кукловоды из Вашингтона их (Киев – Прим. Ред.) толкают к противостоянию с Беларусью?" — добавил президент.Пятого сентября заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Сергей Фролов сообщил, что в республике фиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, БПЛА, все цели уничтоженыДевятого августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими военными над территорией России.

https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973296763.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина