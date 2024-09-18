https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html

Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту во сне

Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту во сне - РИА Новости, 18.09.2024

Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту во сне

Житель Смоленска выиграл в лотерею "Спортлото "4 из 20" 140 миллионов рублей, а выигрыш ему предсказал приснившийся незадолго до этого кот, рассказали РИА... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T07:11

2024-09-18T07:11

2024-09-18T11:13

смоленск

россия

столото

общество

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Житель Смоленска выиграл в лотерею "Спортлото "4 из 20" 140 миллионов рублей, а выигрыш ему предсказал приснившийся незадолго до этого кот, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото"."Двадцать восьмого августа 2024 года, в ходе 8814-го тиража лотереи "Спортлото "4 из 20" был разыгран многомиллионный суперприз — 140 697 536 рублей. Самым удачливым участником оказался предприниматель Дмитрий М. из Смоленска, купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", — сообщили в компании.Там поговорили с победителем и он рассказал, что незадолго до выигрыша судьба посылала ему знак приближения удачи: "за пару дней до победы мне приснился кот, который испачкал всю квартиру". "В простонародье говорится, что такой сон к финансовому успеху. Он оказался вещим, кто бы мог подумать?" — добавил новоиспеченный мультимиллионер.По его словам, в игровых полях билета он всегда отмечает важные для своей семьи числа — дни рождения близких: "6, 9, 11, 20 выбрал в первом поле билета, а во втором отметил наугад: 2, 3, 14, 17".Всего же в лотереи Дмитрий, имеющий бизнес в сфере автотранспорта, играет три года. Победитель с семьей живет в квартире, но в этом году принял решение — купить дом с большим участком. Благодаря выигрышу, ему не придется продавать квартиру, чтобы приобрести новую недвижимость. Остальные средства мужчина хочет вложить в расширение своего бизнеса и пожертвовать на благотворительность."У меня большая семья: вместе с супругой воспитываем сына и дочь. А дома нас всегда ждут верные друзья — собака породы английский бульдог и шотландский кот. С женой давно мечтали переехать туда, где будет хватать место каждому. С помощью выигрыша исполню главную мечту семьи! На участке планируем сделать лаунж-зону и бассейн, а жена уже мечтает, как будет заниматься садоводством и высаживать цветы", — заключил победитель.

https://ria.ru/20240913/kot-1972564451.html

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смоленск, россия, столото, общество