https://ria.ru/20240918/livan-1973525096.html

В Париже пройдет встреча дипломатов по ситуации в Ливане и Газе

В Париже пройдет встреча дипломатов по ситуации в Ливане и Газе - РИА Новости, 18.09.2024

В Париже пройдет встреча дипломатов по ситуации в Ливане и Газе

Дипломаты США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в четверг проведут встречу по ситуации в Ливане и переговорам о прекращении огня в секторе Газа,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:48

2024-09-18T22:48

2024-09-18T22:48

в мире

ливан

сша

франция

энтони блинкен

хезболла

париж

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дипломаты США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в четверг проведут встречу по ситуации в Ливане и переговорам о прекращении огня в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. "Представители США, Франции, ФРГ, Италии и Великобритании соберутся в четверг в Париже, чтобы обсудить состояние переговоров о перемирии в секторе Газа и ситуации в Ливане", - пишет агентство. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов уже согласованы. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли четырнадцать. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.

https://ria.ru/20240918/izrail-1973408561.html

https://ria.ru/20240918/pogibshie-1973479687.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, сша, франция, энтони блинкен, хезболла, париж, детонация сотен пейджеров в ливане