В Париже пройдет встреча дипломатов по ситуации в Ливане и Газе
AFP: США, Франция, Германия, Италия и Британия обсудят ситуацию в Ливане и Газе
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дипломаты США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в четверг проведут встречу по ситуации в Ливане и переговорам о прекращении огня в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
"Представители США, Франции, ФРГ, Италии и Великобритании соберутся в четверг в Париже, чтобы обсудить состояние переговоров о перемирии в секторе Газа и ситуации в Ливане", - пишет агентство.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов уже согласованы.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли четырнадцать.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.