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В Париже пройдет встреча дипломатов по ситуации в Ливане и Газе - РИА Новости, 18.09.2024
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22:48 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/livan-1973525096.html
В Париже пройдет встреча дипломатов по ситуации в Ливане и Газе
В Париже пройдет встреча дипломатов по ситуации в Ливане и Газе - РИА Новости, 18.09.2024
В Париже пройдет встреча дипломатов по ситуации в Ливане и Газе
Дипломаты США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в четверг проведут встречу по ситуации в Ливане и переговорам о прекращении огня в секторе Газа,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:48
2024-09-18T22:48
в мире
ливан
сша
франция
энтони блинкен
хезболла
париж
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дипломаты США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в четверг проведут встречу по ситуации в Ливане и переговорам о прекращении огня в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. "Представители США, Франции, ФРГ, Италии и Великобритании соберутся в четверг в Париже, чтобы обсудить состояние переговоров о перемирии в секторе Газа и ситуации в Ливане", - пишет агентство. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов уже согласованы. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли четырнадцать. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
https://ria.ru/20240918/izrail-1973408561.html
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в мире, ливан, сша, франция, энтони блинкен, хезболла, париж, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, США, Франция, Энтони Блинкен, Хезболла, Париж, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Париже пройдет встреча дипломатов по ситуации в Ливане и Газе

AFP: США, Франция, Германия, Италия и Британия обсудят ситуацию в Ливане и Газе

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дипломаты США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в четверг проведут встречу по ситуации в Ливане и переговорам о прекращении огня в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
"Представители США, Франции, ФРГ, Италии и Великобритании соберутся в четверг в Париже, чтобы обсудить состояние переговоров о перемирии в секторе Газа и ситуации в Ливане", - пишет агентство.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы
Вчера, 14:32
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов уже согласованы.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли четырнадцать.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
Пожар на месте взрыва в Ливане - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
При новых взрывах на востоке Ливана погибли три человека
Вчера, 17:51
 
В миреЛиванСШАФранцияЭнтони БлинкенХезболлаПарижДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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