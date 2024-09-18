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В нескольких домах в Ливане взорвались системы питания - РИА Новости, 18.09.2024
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20:26 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/livan-1973505851.html
В нескольких домах в Ливане взорвались системы питания
В нескольких домах в Ливане взорвались системы питания - РИА Новости, 18.09.2024
В нескольких домах в Ливане взорвались системы питания
Системы питания взорвались в нескольких домах в Ливане на фоне новых взрывов устройств в стране, при взрыве солнечной электростанции в Аль-Марвании на юге... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:26
2024-09-18T20:26
в мире
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Системы питания взорвались в нескольких домах в Ливане на фоне новых взрывов устройств в стране, при взрыве солнечной электростанции в Аль-Марвании на юге страны пострадала девочка, передает национальное агентство NNA. Ранее источник РИА Новости сообщил, что в среду в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. Ливанские СМИ сообщили, что взорвались рации, которые были закуплены около пяти месяцев назад почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник. "Девочка из населенного пункта Аль-Марвания пострадала в результате взрыва солнечной электростанции в доме ее семьи. Системы питания также взорвались в нескольких домах одновременно со взрывами в ряде районов", - говорится в сообщении агентства. Как сообщил ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на министерство здравоохранения страны, в результате волны детонации радиостанций в Ливане в среду один человек погиб и более 100 получили ранения.
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в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане

В нескольких домах в Ливане взорвались системы питания

© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Системы питания взорвались в нескольких домах в Ливане на фоне новых взрывов устройств в стране, при взрыве солнечной электростанции в Аль-Марвании на юге страны пострадала девочка, передает национальное агентство NNA.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в среду в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. Ливанские СМИ сообщили, что взорвались рации, которые были закуплены около пяти месяцев назад почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник.
"Девочка из населенного пункта Аль-Марвания пострадала в результате взрыва солнечной электростанции в доме ее семьи. Системы питания также взорвались в нескольких домах одновременно со взрывами в ряде районов", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщил ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на министерство здравоохранения страны, в результате волны детонации радиостанций в Ливане в среду один человек погиб и более 100 получили ранения.
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При новых взрывах на востоке Ливана погибли три человека
Вчера, 17:51
 
В миреЛиванДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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