https://ria.ru/20240918/livan-1973505851.html

В нескольких домах в Ливане взорвались системы питания

В нескольких домах в Ливане взорвались системы питания - РИА Новости, 18.09.2024

В нескольких домах в Ливане взорвались системы питания

Системы питания взорвались в нескольких домах в Ливане на фоне новых взрывов устройств в стране, при взрыве солнечной электростанции в Аль-Марвании на юге... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:26

2024-09-18T20:26

2024-09-18T20:26

в мире

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Системы питания взорвались в нескольких домах в Ливане на фоне новых взрывов устройств в стране, при взрыве солнечной электростанции в Аль-Марвании на юге страны пострадала девочка, передает национальное агентство NNA. Ранее источник РИА Новости сообщил, что в среду в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. Ливанские СМИ сообщили, что взорвались рации, которые были закуплены около пяти месяцев назад почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник. "Девочка из населенного пункта Аль-Марвания пострадала в результате взрыва солнечной электростанции в доме ее семьи. Системы питания также взорвались в нескольких домах одновременно со взрывами в ряде районов", - говорится в сообщении агентства. Как сообщил ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на министерство здравоохранения страны, в результате волны детонации радиостанций в Ливане в среду один человек погиб и более 100 получили ранения.

https://ria.ru/20240918/pogibshie-1973479687.html

ливан

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в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане