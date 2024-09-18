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При новых взрывах в Ливане погиб один человек - РИА Новости, 18.09.2024
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18:26 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/livan-1973486493.html
При новых взрывах в Ливане погиб один человек
При новых взрывах в Ливане погиб один человек - РИА Новости, 18.09.2024
При новых взрывах в Ливане погиб один человек
Один человек погиб и более 100 получили ранения в результате волны детонации радиостанций в Ливане, сообщил ливанский телеканал "Аль-Джадид" со с ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:26
2024-09-18T18:26
в мире
ливан
израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Один человек погиб и более 100 получили ранения в результате волны детонации радиостанций в Ливане, сообщил ливанский телеканал "Аль-Джадид" со с ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Ранее источник РИА Новости сообщил, что в среду в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. Ливанские СМИ сообщили, что взорвались рации, которые были закуплены около пяти месяцев назад почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник. "Один человек погиб и более 100 ранены в результате новой волны взрывов, которая затронула радиостанции", - написал телеканал в социальной сети X. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
https://ria.ru/20240918/livan-1973375127.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
При новых взрывах в Ливане погиб один человек

"Аль-Джадид": один человек погиб и более 100 ранены при взрывах в Ливане

© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Один человек погиб и более 100 получили ранения в результате волны детонации радиостанций в Ливане, сообщил ливанский телеканал "Аль-Джадид" со с ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в среду в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. Ливанские СМИ сообщили, что взорвались рации, которые были закуплены около пяти месяцев назад почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник.
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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"Один человек погиб и более 100 ранены в результате новой волны взрывов, которая затронула радиостанции", - написал телеканал в социальной сети X.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
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В миреЛиванИзраильХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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