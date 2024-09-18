https://ria.ru/20240918/livan-1973486493.html

При новых взрывах в Ливане погиб один человек

При новых взрывах в Ливане погиб один человек - РИА Новости, 18.09.2024

При новых взрывах в Ливане погиб один человек

Один человек погиб и более 100 получили ранения в результате волны детонации радиостанций в Ливане, сообщил ливанский телеканал "Аль-Джадид" со с ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:26

2024-09-18T18:26

2024-09-18T18:26

в мире

ливан

израиль

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Один человек погиб и более 100 получили ранения в результате волны детонации радиостанций в Ливане, сообщил ливанский телеканал "Аль-Джадид" со с ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Ранее источник РИА Новости сообщил, что в среду в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. Ливанские СМИ сообщили, что взорвались рации, которые были закуплены около пяти месяцев назад почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник. "Один человек погиб и более 100 ранены в результате новой волны взрывов, которая затронула радиостанции", - написал телеканал в социальной сети X. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.

https://ria.ru/20240918/livan-1973375127.html

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане