https://ria.ru/20240918/livan-1973484674.html
СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане
СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане
Более 20 человек получили ранения в результате новых взрывов в Ливане, когда сдетонировали беспроводные рации, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:16
2024-09-18T18:16
2024-09-18T18:17
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бекаа
детонация сотен пейджеров в ливане
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ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Более 20 человек получили ранения в результате новых взрывов в Ливане, когда сдетонировали беспроводные рации, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на свои данные. По его информации, в результате взрывов раций в различных районах Ливана ранены более 20 человек. Как сообщило ранее Национальное агентство новостей Ливана NNA, раненых доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.
https://ria.ru/20240917/livan-1973228681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, бейрут, бекаа, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Бейрут, Бекаа, Детонация сотен пейджеров в Ливане
СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане
"Аль-Джазира": более 20 человек получили ранения при новых взрывах в Ливане