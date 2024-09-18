https://ria.ru/20240918/livan-1973484674.html

СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане

СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане

Более 20 человек получили ранения в результате новых взрывов в Ливане, когда сдетонировали беспроводные рации, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:16

2024-09-18T18:16

2024-09-18T18:17

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детонация сотен пейджеров в ливане

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ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Более 20 человек получили ранения в результате новых взрывов в Ливане, когда сдетонировали беспроводные рации, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на свои данные. По его информации, в результате взрывов раций в различных районах Ливана ранены более 20 человек. Как сообщило ранее Национальное агентство новостей Ливана NNA, раненых доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.

https://ria.ru/20240917/livan-1973228681.html

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бейрут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, бейрут, бекаа, детонация сотен пейджеров в ливане