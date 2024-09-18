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СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
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18:16 18.09.2024 (обновлено: 18:17 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/livan-1973484674.html
СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане
СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане
Более 20 человек получили ранения в результате новых взрывов в Ливане, когда сдетонировали беспроводные рации, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:16
2024-09-18T18:17
в мире
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бекаа
детонация сотен пейджеров в ливане
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ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Более 20 человек получили ранения в результате новых взрывов в Ливане, когда сдетонировали беспроводные рации, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на свои данные. По его информации, в результате взрывов раций в различных районах Ливана ранены более 20 человек. Как сообщило ранее Национальное агентство новостей Ливана NNA, раненых доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.
https://ria.ru/20240917/livan-1973228681.html
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бейрут
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в мире, ливан, бейрут, бекаа, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Бейрут, Бекаа, Детонация сотен пейджеров в Ливане
СМИ сообщили о более 20 пострадавших при новых взрывах в Ливане

"Аль-Джазира": более 20 человек получили ранения при новых взрывах в Ливане

© Фото : соцсетиПожар на месте взрыва в Ливане
Пожар на месте взрыва в Ливане - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : соцсети
Пожар на месте взрыва в Ливане
Читать ria.ru в
ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Более 20 человек получили ранения в результате новых взрывов в Ливане, когда сдетонировали беспроводные рации, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на свои данные.
По его информации, в результате взрывов раций в различных районах Ливана ранены более 20 человек.
Как сообщило ранее Национальное агентство новостей Ливана NNA, раненых доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Ливане сообщили о сотнях пострадавших от детонации пейджеров
17 сентября, 17:33
 
В миреЛиванБейрутБекааДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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