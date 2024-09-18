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Израиль взорвал тысячи раций членов "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
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17:59 18.09.2024 (обновлено: 18:09 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/livan-1973481308.html
Израиль взорвал тысячи раций членов "Хезболлы", пишут СМИ
Израиль взорвал тысячи раций членов "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
Израиль взорвал тысячи раций членов "Хезболлы", пишут СМИ
Израиль в среду взорвал тысячи раций, которые используются членами движения "Хезболлах" в Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:59
2024-09-18T18:09
в мире
хезболла
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Израиль в среду взорвал тысячи раций, которые используются членами движения "Хезболлах" в Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами."Израиль взорвал тысячи... раций, используемых членами "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении портала.По информации Axios, израильские разведслужбы заранее установили взрывные устройства в рации и отправили их "Хезболлах". Отмечается, что эти рации являются частью системы связи, которая должна использоваться во время войны с Израилем.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
https://ria.ru/20240918/livan-1973375127.html
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в мире, хезболла, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Хезболла, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Израиль взорвал тысячи раций членов "Хезболлы", пишут СМИ

Axios: Израиль взорвал тысячи раций, используемых членами "Хезболлы" в Ливане

© Фото : соцсетиВзрыв в Ливане
Взрыв в Ливане - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Ливане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Израиль в среду взорвал тысячи раций, которые используются членами движения "Хезболлах" в Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами.
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"Израиль взорвал тысячи... раций, используемых членами "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении портала.
По информации Axios, израильские разведслужбы заранее установили взрывные устройства в рации и отправили их "Хезболлах". Отмечается, что эти рации являются частью системы связи, которая должна использоваться во время войны с Израилем.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
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