https://ria.ru/20240918/livan-1973481308.html

Израиль взорвал тысячи раций членов "Хезболлы", пишут СМИ

Израиль взорвал тысячи раций членов "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2024

Израиль взорвал тысячи раций членов "Хезболлы", пишут СМИ

Израиль в среду взорвал тысячи раций, которые используются членами движения "Хезболлах" в Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:59

2024-09-18T17:59

2024-09-18T18:09

в мире

хезболла

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973474560_0:219:781:658_1920x0_80_0_0_db9d98b9149779c7bb5068d381d0887e.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Израиль в среду взорвал тысячи раций, которые используются членами движения "Хезболлах" в Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами."Израиль взорвал тысячи... раций, используемых членами "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении портала.По информации Axios, израильские разведслужбы заранее установили взрывные устройства в рации и отправили их "Хезболлах". Отмечается, что эти рации являются частью системы связи, которая должна использоваться во время войны с Израилем.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.

https://ria.ru/20240918/livan-1973375127.html

https://ria.ru/20240918/livan-1973468938.html

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хезболла, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане