https://ria.ru/20240918/livan-1973471388.html

Генсек ООН призвал не допустить эскалации после взрывов пейджеров в Ливане

Генсек ООН призвал не допустить эскалации после взрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

Генсек ООН призвал не допустить эскалации после взрывов пейджеров в Ливане

Подрыв пейджеров в Ливане представляет риск серьезной эскалации в ближневосточном регионе, необходимо сделать все, чтобы ее избежать, сообщил генеральный... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:22

2024-09-18T17:22

2024-09-18T17:31

в мире

ливан

оон

детонация сотен пейджеров в ливане

антониу гутерреш

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ООН, 18 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане представляет риск серьезной эскалации в ближневосточном регионе, необходимо сделать все, чтобы ее избежать, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Это событие подтверждает существование серьезного риска эскалации в Ливане, и необходимо сделать все, чтобы ее избежать", – сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции.При этом он предположил, что "логикой" подобных действий был превентивный удар перед крупной военной операцией.

https://ria.ru/20240918/livan-1973472104.html

ливан

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в мире, ливан, оон, детонация сотен пейджеров в ливане, антониу гутерреш