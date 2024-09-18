https://ria.ru/20240918/livan-1973471388.html
Генсек ООН призвал не допустить эскалации после взрывов пейджеров в Ливане
Генсек ООН призвал не допустить эскалации после взрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
Генсек ООН призвал не допустить эскалации после взрывов пейджеров в Ливане
Подрыв пейджеров в Ливане представляет риск серьезной эскалации в ближневосточном регионе, необходимо сделать все, чтобы ее избежать, сообщил генеральный... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:22
2024-09-18T17:22
2024-09-18T17:31
в мире
ливан
оон
детонация сотен пейджеров в ливане
антониу гутерреш
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ООН, 18 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане представляет риск серьезной эскалации в ближневосточном регионе, необходимо сделать все, чтобы ее избежать, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Это событие подтверждает существование серьезного риска эскалации в Ливане, и необходимо сделать все, чтобы ее избежать", – сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции.При этом он предположил, что "логикой" подобных действий был превентивный удар перед крупной военной операцией.
https://ria.ru/20240918/livan-1973472104.html
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в мире, ливан, оон, детонация сотен пейджеров в ливане, антониу гутерреш
В мире, Ливан, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал не допустить эскалации после взрывов пейджеров в Ливане
Гутерреш: подрыв пейджеров в Ливане несет риск серьезной эскалации в регионе