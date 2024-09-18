В Ливане прогремели новые взрывы
"Аль-Джадид": в Ливане слышны звуки, похожие на недавние взрывы пейджеров
© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
БЕЙРУТ, 18 сен — РИА Новости. В Ливане после массовой детонации пейджеров взорвались другие устройства связи, сообщили местные СМИ и источник РИА Новости.
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"В разных районах Ливана взорвались устройства связи, которые используют члены движения "Хезболла", отличные от пейджеров, которые сдетонировали менее чем 24 часа назад", — рассказал собеседник агентства.
По данным телеканала "Аль-Джадид", один из взрывов был слышен в районе южного пригорода Бейрута, где проходили похороны четверых бойцов "Хезболлы".
В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде ливанской столицы и поселениях на юге страны. Сообщается, что причиной возгораний стали взрывы устройств связи.
Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые "Хезболла" закупила почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти рации должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.
По последним данным местного Минздрава, жертвами новых взрывов стали девять человек, более трехсот получили ранения. Пострадавших доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.
Детонация пейджеров в Ливане
Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.