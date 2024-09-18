https://ria.ru/20240918/livan-1973468938.html

В Ливане прогремели новые взрывы

В Ливане прогремели новые взрывы - РИА Новости, 18.09.2024

В Ливане прогремели новые взрывы

В Ливане после массовой детонации пейджеров взорвались другие устройства связи, сообщили местные СМИ и источник РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:15

2024-09-18T17:15

2024-09-18T19:08

в мире

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

бейрут

хезболла

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БЕЙРУТ, 18 сен — РИА Новости. В Ливане после массовой детонации пейджеров взорвались другие устройства связи, сообщили местные СМИ и источник РИА Новости."В разных районах Ливана взорвались устройства связи, которые используют члены движения "Хезболла", отличные от пейджеров, которые сдетонировали менее чем 24 часа назад", — рассказал собеседник агентства.По данным телеканала "Аль-Джадид", один из взрывов был слышен в районе южного пригорода Бейрута, где проходили похороны четверых бойцов "Хезболлы".В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде ливанской столицы и поселениях на юге страны. Сообщается, что причиной возгораний стали взрывы устройств связи.Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые "Хезболла" закупила почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти рации должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.По последним данным местного Минздрава, жертвами новых взрывов стали девять человек, более трехсот получили ранения. Пострадавших доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.Детонация пейджеров в ЛиванеВо вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240918/livan-1973436480.html

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Новые видео с моментами и последствиями подрыва средств связи в Ливане В соцсетях публикуют новые видео с моментами и последствиями подрыва коммуникационных устройств в Ливане. 2024-09-18T17:15 true PT0M44S

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в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, бейрут, хезболла