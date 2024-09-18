https://ria.ru/20240918/livan-1973458496.html

Президент Ирана назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для Запада

Президент Ирана назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для Запада - РИА Новости, 18.09.2024

Президент Ирана назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для Запада

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран, а также счел эти инциденты доказательством, что США... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:52

2024-09-18T16:52

2024-09-18T16:52

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масуд пезешкиан

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран, а также счел эти инциденты доказательством, что США поддерживают "убийства и преступления" Израиля. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". "Подобный инцидент – позор для западных стран, особенно для США, которые не остановятся ни перед чем для достижения своих бесчеловечных целей", - приводит иранское государственное агентство IRNA слова Пезешкиана. Он также отметил, что подобные инцидента свидетельствуют о том, что Вашингтон поддерживает Тель-Авив во всех его "убийствах и преступлениях". По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.

https://ria.ru/20240918/livan-1973448267.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

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в мире, ливан, израиль, сша, масуд пезешкиан, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, иран