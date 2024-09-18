Президент Ирана назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для Запада
Пезешкиан назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран
© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран, а также счел эти инциденты доказательством, что США поддерживают "убийства и преступления" Израиля.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
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"Подобный инцидент – позор для западных стран, особенно для США, которые не остановятся ни перед чем для достижения своих бесчеловечных целей", - приводит иранское государственное агентство IRNA слова Пезешкиана.
Он также отметил, что подобные инцидента свидетельствуют о том, что Вашингтон поддерживает Тель-Авив во всех его "убийствах и преступлениях".
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.