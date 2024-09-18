https://ria.ru/20240918/livan-1973448267.html

В ООН прокомментировали взрыв пейджеров в Ливане

В ООН прокомментировали взрыв пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

В ООН прокомментировали взрыв пейджеров в Ливане

Подрыв пейджеров в Ливане и Сирии во вторник шокирует и недопустим, это нарушение международного гуманитарного права и прав человека, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:14

2024-09-18T16:14

2024-09-18T16:30

детонация сотен пейджеров в ливане

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мария захарова

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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане и Сирии во вторник шокирует и недопустим, это нарушение международного гуманитарного права и прав человека, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка."Одновременные удары по тысячам людей, будь то гражданские лица или члены вооруженных групп, без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушает международное право в области прав человека и международное гуманитарное право", - сказано в документе.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

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детонация сотен пейджеров в ливане, оон, ливан, мария захарова, хезболла, сирия, израиль, в мире