https://ria.ru/20240918/livan-1973444589.html
Ливанский министр не исключил участия спецслужб ряда государств в диверсии
Ливанский министр не исключил участия спецслужб ряда государств в диверсии - РИА Новости, 18.09.2024
Ливанский министр не исключил участия спецслужб ряда государств в диверсии
Диверсия с подрывом пейджеров в Ливане могла готовиться в координации спецслужб ряда государств помимо Израиля, заявил РИА Новости министр энергетики и водных... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:07
2024-09-18T16:07
2024-09-18T16:17
ливан
израиль
детонация сотен пейджеров в ливане
хезболла
в мире
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Диверсия с подрывом пейджеров в Ливане могла готовиться в координации спецслужб ряда государств помимо Израиля, заявил РИА Новости министр энергетики и водных ресурсов во временном правительстве Ливана Валид Файяд."Мы стали свидетелями трагедии, которая затронула всех ливанцев. Хотелось бы узнать, сколько спецслужб были задействованы в этой операции и с использованием каких видов взрывчатки", - сказал Файяд.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек число погибших достигло 12 человек. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html
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ливан, израиль, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, в мире
Ливан, Израиль, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Хезболла, В мире
Ливанский министр не исключил участия спецслужб ряда государств в диверсии
Министр: в диверсии в Ливане могли быть замешаны спецслужбы не только Израиля