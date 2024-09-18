https://ria.ru/20240918/livan-1973444589.html

Ливанский министр не исключил участия спецслужб ряда государств в диверсии

Ливанский министр не исключил участия спецслужб ряда государств в диверсии - РИА Новости, 18.09.2024

Ливанский министр не исключил участия спецслужб ряда государств в диверсии

Диверсия с подрывом пейджеров в Ливане могла готовиться в координации спецслужб ряда государств помимо Израиля, заявил РИА Новости министр энергетики и водных... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:07

2024-09-18T16:07

2024-09-18T16:17

ливан

израиль

детонация сотен пейджеров в ливане

хезболла

в мире

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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Диверсия с подрывом пейджеров в Ливане могла готовиться в координации спецслужб ряда государств помимо Израиля, заявил РИА Новости министр энергетики и водных ресурсов во временном правительстве Ливана Валид Файяд."Мы стали свидетелями трагедии, которая затронула всех ливанцев. Хотелось бы узнать, сколько спецслужб были задействованы в этой операции и с использованием каких видов взрывчатки", - сказал Файяд.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек число погибших достигло 12 человек. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

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ливан, израиль, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, в мире