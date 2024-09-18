https://ria.ru/20240918/livan-1973436480.html

Минздрав Ливана сравнил ситуацию в больницах с последствиями взрыва в порту

Минздрав Ливана сравнил ситуацию в больницах с последствиями взрыва в порту - РИА Новости, 18.09.2024

Минздрав Ливана сравнил ситуацию в больницах с последствиями взрыва в порту

Ситуация в больницах Бейрута после детонации пейджеров, в результате которой ранения получили тысячи человек, сравнима с последствиями взрыва, произошедшего... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:52

2024-09-18T15:52

2024-09-18T18:01

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хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Ситуация в больницах Бейрута после детонации пейджеров, в результате которой ранения получили тысячи человек, сравнима с последствиями взрыва, произошедшего четыре года назад в порту ливанской столицы, заявил журналистам министр здравоохранения во временном правительстве Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в среду. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт"."То, что мы видели в больницах с количеством раненых, похоже на то, что происходило после взрыва в порту Бейрута 4 августа (2020 года - ред.)", - сказал Абъяд. По словам министра, из 2,8 тысячи раненых 1 850 человек были доставлены в больницы ливанской столицы. Всего в оказании экстренной помощи задействовано 100 больниц и 1 184 кареты скорой помощи. "Трети раненых потребовалась госпитализация. На данный момент проведено 460 операций, в большинстве случаев это повреждения глаз и лица", - добавил Абъяд. В результате мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года было разрушено несколько столичных кварталов. Власти объявили столицу зоной бедствия. Погибли более 300 человек, свыше 6 тысяч были ранены. За три года никто в Ливане не был привлечен к ответственности по данному делу, расследование неоднократно приостанавливалось.

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

https://ria.ru/20240917/livan-1973251632.html

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в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане