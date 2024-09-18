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Венгерская BAC Consulting заявила, что не производила пейджеры для Ливана - РИА Новости, 18.09.2024
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15:44 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/livan-1973435526.html
Венгерская BAC Consulting заявила, что не производила пейджеры для Ливана
Венгерская BAC Consulting заявила, что не производила пейджеры для Ливана - РИА Новости, 18.09.2024
Венгерская BAC Consulting заявила, что не производила пейджеры для Ливана
Венгерская фирма BAC Consulting Kft., которую связывают с терактом в Ливане, не занималась производством пейджеров, а оказывала услуги бизнес-консультирования,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:44
2024-09-18T15:44
ливан
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Венгерская фирма BAC Consulting Kft., которую связывают с терактом в Ливане, не занималась производством пейджеров, а оказывала услуги бизнес-консультирования, заявил РИА Новости представитель компании, попросивший не называть его имени. Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия взорвавшихся в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. "Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чем дело", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
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ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
Венгерская BAC Consulting заявила, что не производила пейджеры для Ливана

Фирма, связываемая с терактом в Ливане, утверждает, что не производила пейджеры

© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Венгерская фирма BAC Consulting Kft., которую связывают с терактом в Ливане, не занималась производством пейджеров, а оказывала услуги бизнес-консультирования, заявил РИА Новости представитель компании, попросивший не называть его имени.
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия взорвавшихся в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.
"Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чем дело", - сказал собеседник агентства.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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ЛиванДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ мире
 
 
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