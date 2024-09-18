https://ria.ru/20240918/livan-1973435526.html
Венгерская BAC Consulting заявила, что не производила пейджеры для Ливана
Венгерская BAC Consulting заявила, что не производила пейджеры для Ливана - РИА Новости, 18.09.2024
Венгерская BAC Consulting заявила, что не производила пейджеры для Ливана
Венгерская фирма BAC Consulting Kft., которую связывают с терактом в Ливане, не занималась производством пейджеров, а оказывала услуги бизнес-консультирования,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:44
2024-09-18T15:44
2024-09-18T15:44
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973225610_0:581:1000:1144_1920x0_80_0_0_c00f13ea72131f8878954cd30fd93070.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Венгерская фирма BAC Consulting Kft., которую связывают с терактом в Ливане, не занималась производством пейджеров, а оказывала услуги бизнес-консультирования, заявил РИА Новости представитель компании, попросивший не называть его имени. Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия взорвавшихся в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. "Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чем дело", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
Венгерская BAC Consulting заявила, что не производила пейджеры для Ливана
Фирма, связываемая с терактом в Ливане, утверждает, что не производила пейджеры
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Венгерская фирма BAC Consulting Kft., которую связывают с терактом в Ливане, не занималась производством пейджеров, а оказывала услуги бизнес-консультирования, заявил РИА Новости представитель компании, попросивший не называть его имени.
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия взорвавшихся в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.
"Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чем дело", - сказал собеседник агентства.