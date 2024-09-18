https://ria.ru/20240918/livan-1973413090.html
В Ливане назвали подрыв пейджеров терактом
В Ливане назвали подрыв пейджеров терактом - РИА Новости, 18.09.2024
В Ливане назвали подрыв пейджеров терактом
Подрыв пейджеров тысяч ливанцев классифицируется как террористический акт, совершенный Израилем, заявил в интервью РИА Новости министр труда во временном... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:42
2024-09-18T14:42
2024-09-18T14:53
детонация сотен пейджеров в ливане
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ливан
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Подрыв пейджеров тысяч ливанцев классифицируется как террористический акт, совершенный Израилем, заявил в интервью РИА Новости министр труда во временном правительстве Ливана Мустафа Байрам."Нападение в Ливане - это преднамеренное преступление и террористический акт. Израиль совершил его после того, как потерпел неудачу в военном плане, поэтому был вынужден прибегнуть к запугиванию гражданского населения с помощью психологической войны, однако он задел не ту струну", - сказал Байрам.Министр отметил, что произошедшее поможет сплотиться ливанской нации вопреки внутренним проблемам."Мы справляемся с нашими внутренними разногласиями путем диалога и сближения, выступая единым фронтом перед лицом нашего врага", - сказал он."Мы столкнулись с международными силами, которые поддерживают израильскую армию всеми возможными технологиями, но у нас есть воля и разум, которые помогут нанести двойной удар в ответ на это преступление. "Хезболлах" ответит должным образом и примет соответствующие меры в рамках хорошо продуманного плана",- добавил Байрам.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысяч человек число погибших достигло 11 человек. Пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
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детонация сотен пейджеров в ливане, израиль, в мире, хезболла, ливан
Детонация сотен пейджеров в Ливане, Израиль, В мире, Хезболла, Ливан
В Ливане назвали подрыв пейджеров терактом
Министр труда Ливана назвал подрыв пейджеров тысяч ливанцев терактом
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Подрыв пейджеров тысяч ливанцев классифицируется как террористический акт, совершенный Израилем, заявил в интервью РИА Новости министр труда во временном правительстве Ливана Мустафа Байрам.
"Нападение в Ливане - это преднамеренное преступление и террористический акт. Израиль совершил его после того, как потерпел неудачу в военном плане, поэтому был вынужден прибегнуть к запугиванию гражданского населения с помощью психологической войны, однако он задел не ту струну", - сказал Байрам.
Министр отметил, что произошедшее поможет сплотиться ливанской нации вопреки внутренним проблемам.
"Мы справляемся с нашими внутренними разногласиями путем диалога и сближения, выступая единым фронтом перед лицом нашего врага", - сказал он.
"Мы столкнулись с международными силами, которые поддерживают израильскую армию всеми возможными технологиями, но у нас есть воля и разум, которые помогут нанести двойной удар в ответ на это преступление. "Хезболлах
" ответит должным образом и примет соответствующие меры в рамках хорошо продуманного плана",- добавил Байрам.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысяч человек число погибших достигло 11 человек. Пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.