https://ria.ru/20240918/livan-1973413090.html

В Ливане назвали подрыв пейджеров терактом

В Ливане назвали подрыв пейджеров терактом - РИА Новости, 18.09.2024

В Ливане назвали подрыв пейджеров терактом

Подрыв пейджеров тысяч ливанцев классифицируется как террористический акт, совершенный Израилем, заявил в интервью РИА Новости министр труда во временном... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:42

2024-09-18T14:42

2024-09-18T14:53

детонация сотен пейджеров в ливане

израиль

в мире

хезболла

ливан

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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Подрыв пейджеров тысяч ливанцев классифицируется как террористический акт, совершенный Израилем, заявил в интервью РИА Новости министр труда во временном правительстве Ливана Мустафа Байрам."Нападение в Ливане - это преднамеренное преступление и террористический акт. Израиль совершил его после того, как потерпел неудачу в военном плане, поэтому был вынужден прибегнуть к запугиванию гражданского населения с помощью психологической войны, однако он задел не ту струну", - сказал Байрам.Министр отметил, что произошедшее поможет сплотиться ливанской нации вопреки внутренним проблемам."Мы справляемся с нашими внутренними разногласиями путем диалога и сближения, выступая единым фронтом перед лицом нашего врага", - сказал он."Мы столкнулись с международными силами, которые поддерживают израильскую армию всеми возможными технологиями, но у нас есть воля и разум, которые помогут нанести двойной удар в ответ на это преступление. "Хезболлах" ответит должным образом и примет соответствующие меры в рамках хорошо продуманного плана",- добавил Байрам.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысяч человек число погибших достигло 11 человек. Пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

https://ria.ru/20240918/izrail-1973408983.html

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детонация сотен пейджеров в ливане, израиль, в мире, хезболла, ливан