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В ЕС прокомментировали детонацию пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
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14:32 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/livan-1973408241.html
В ЕС прокомментировали детонацию пейджеров в Ливане
В ЕС прокомментировали детонацию пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
В ЕС прокомментировали детонацию пейджеров в Ливане
Евросоюз на фоне инцидента с детонацией пейджеров в Ливане проводит консультации с международными партнерами, включая США и арабские страны, для организации... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:32
2024-09-18T14:32
в мире
ливан
израиль
сша
жозеп боррель
евросоюз
оон
генеральная ассамблея оон
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Евросоюз на фоне инцидента с детонацией пейджеров в Ливане проводит консультации с международными партнерами, включая США и арабские страны, для организации ряда высоких встреч по деэскалации между Ливаном и Израилем в рамках Генассамблеи ООН, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября."Мы находимся в контакте с партнерами по вопросу деэскалации. После инцидента в Ливане глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который сейчас находится в регионе, в ОАЭ, созвонился с главой МИД Ливана… Мы продолжаем очень интенсивные приготовления по высоким встречам в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Мы сфокусированы на этом и стараемся приложить все возможные усилия вместе с партнерами, включая США, арабские страны и других международных партнеров, чтобы предотвратить любую дальнейшую эскалацию", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие усилия Брюссель планирует включить в процесс по деэскалации между Ливаном и Израилем.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973326501.html
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в мире, ливан, израиль, сша, жозеп боррель, евросоюз, оон, генеральная ассамблея оон, дмитрий песков, петер стано, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, США, Жозеп Боррель, Евросоюз, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Дмитрий Песков, Петер Стано, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В ЕС прокомментировали детонацию пейджеров в Ливане

ЕС: на фоне атаки в Ливане планируется ряд высоких встреч в рамках ГА ООН

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Евросоюз на фоне инцидента с детонацией пейджеров в Ливане проводит консультации с международными партнерами, включая США и арабские страны, для организации ряда высоких встреч по деэскалации между Ливаном и Израилем в рамках Генассамблеи ООН, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане
Вчера, 09:51
"Мы находимся в контакте с партнерами по вопросу деэскалации. После инцидента в Ливане глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который сейчас находится в регионе, в ОАЭ, созвонился с главой МИД Ливана… Мы продолжаем очень интенсивные приготовления по высоким встречам в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Мы сфокусированы на этом и стараемся приложить все возможные усилия вместе с партнерами, включая США, арабские страны и других международных партнеров, чтобы предотвратить любую дальнейшую эскалацию", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие усилия Брюссель планирует включить в процесс по деэскалации между Ливаном и Израилем.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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17 сентября, 21:49
 
В миреЛиванИзраильСШАЖозеп БоррельЕвросоюзООНГенеральная Ассамблея ООНДмитрий ПесковПетер СтаноДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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