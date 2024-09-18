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Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек - РИА Новости, 18.09.2024
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14:08 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/livan-1973400710.html
Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек
Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек - РИА Новости, 18.09.2024
Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек
Число жертв от детонации пейджеров в разных районах Ливана достигло 12 человек, заявил журналистам министр здравоохранения во временном правительстве Ливана... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:08
2024-09-18T14:08
в мире
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Число жертв от детонации пейджеров в разных районах Ливана достигло 12 человек, заявил журналистам министр здравоохранения во временном правительстве Ливана Фирас Абъяд. "Взрывы пейджеров в Ливане привели к гибели 12 человек, включая ребенка", - сказал Абъяд.
https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html
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в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек

Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12, среди них ребенок

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Число жертв от детонации пейджеров в разных районах Ливана достигло 12 человек, заявил журналистам министр здравоохранения во временном правительстве Ливана Фирас Абъяд.
"Взрывы пейджеров в Ливане привели к гибели 12 человек, включая ребенка", - сказал Абъяд.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке из-за детонации пейджеров
17 сентября, 19:13
 
В миреЛиванДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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