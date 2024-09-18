https://ria.ru/20240918/livan-1973400710.html

Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек

Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек - РИА Новости, 18.09.2024

Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек

Число жертв от детонации пейджеров в разных районах Ливана достигло 12 человек, заявил журналистам министр здравоохранения во временном правительстве Ливана... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:08

2024-09-18T14:08

2024-09-18T14:08

в мире

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Число жертв от детонации пейджеров в разных районах Ливана достигло 12 человек, заявил журналистам министр здравоохранения во временном правительстве Ливана Фирас Абъяд. "Взрывы пейджеров в Ливане привели к гибели 12 человек, включая ребенка", - сказал Абъяд.

https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html

ливан

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане