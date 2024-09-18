https://ria.ru/20240918/livan-1973400710.html
Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек
Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек - РИА Новости, 18.09.2024
Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек
Число жертв от детонации пейджеров в разных районах Ливана достигло 12 человек, заявил журналистам министр здравоохранения во временном правительстве Ливана... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:08
2024-09-18T14:08
2024-09-18T14:08
в мире
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973260330_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_c5222b9244aa016a852fe06e162adaa7.jpg
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Число жертв от детонации пейджеров в разных районах Ливана достигло 12 человек, заявил журналистам министр здравоохранения во временном правительстве Ливана Фирас Абъяд. "Взрывы пейджеров в Ливане привели к гибели 12 человек, включая ребенка", - сказал Абъяд.
https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12 человек
Число погибших от детонации пейджеров в Ливане достигло 12, среди них ребенок