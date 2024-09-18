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В Ливане рассказали, кто в стране пользовался пейджерами - РИА Новости, 18.09.2024
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13:25 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/livan-1973375127.html
В Ливане рассказали, кто в стране пользовался пейджерами
В Ливане рассказали, кто в стране пользовался пейджерами - РИА Новости, 18.09.2024
В Ливане рассказали, кто в стране пользовался пейджерами
Пейджеры не продаются в магазинах розничной торговли в Ливане, они не востребованы, сообщили РИА Новости сотрудники магазинов сотовой связи в Бейруте. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:25
2024-09-18T13:25
в мире
технологии
ливан
бейрут
израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пейджеры не продаются в магазинах розничной торговли в Ливане, они не востребованы, сообщили РИА Новости сотрудники магазинов сотовой связи в Бейруте. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. "Эти устройства не востребованы у населения, и в продаже они не представлены. Уверен, что не только у нас, скорее, в любых магазинах в стране", - рассказал РИА Новости сотрудник одного из магазинов связи в центре Бейрута. Представитель еще одной точки продажи средств связи пояснил агентству, что пейджеры не являются устройствами массового потребления в Ливане. Жители страны, как и во всем мире, перешли на смартфоны разных производителей много лет назад, пояснил он. "Пейджеры использовались членами (ливанского движения - ред.) "Хезболлах" в ограниченном формате, возможно, еще пейджеры используют врачи в отдельных больницах в стране", - рассказал РИА Новости владелец магазина сотовой связи в южном пригороде Бейрута. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html
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в мире, технологии, ливан, бейрут, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Технологии, Ливан, Бейрут, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Ливане рассказали, кто в стране пользовался пейджерами

В магазинах розничной торговли в Бейруте заявили, что у них нет пейджеров

© Фото : соцсетиМесто детонации пейджеров в Бейруте
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : соцсети
Место детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пейджеры не продаются в магазинах розничной торговли в Ливане, они не востребованы, сообщили РИА Новости сотрудники магазинов сотовой связи в Бейруте.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.
Эксперт по информационной безопасности Халил Сехнауи о детонации пейджеров в Ливане - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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17 сентября, 19:36
"Эти устройства не востребованы у населения, и в продаже они не представлены. Уверен, что не только у нас, скорее, в любых магазинах в стране", - рассказал РИА Новости сотрудник одного из магазинов связи в центре Бейрута.
Представитель еще одной точки продажи средств связи пояснил агентству, что пейджеры не являются устройствами массового потребления в Ливане. Жители страны, как и во всем мире, перешли на смартфоны разных производителей много лет назад, пояснил он.
"Пейджеры использовались членами (ливанского движения - ред.) "Хезболлах" в ограниченном формате, возможно, еще пейджеры используют врачи в отдельных больницах в стране", - рассказал РИА Новости владелец магазина сотовой связи в южном пригороде Бейрута.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Вчера, 09:39
 
В миреТехнологииЛиванБейрутИзраильХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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