https://ria.ru/20240918/livan-1973375127.html

В Ливане рассказали, кто в стране пользовался пейджерами

В Ливане рассказали, кто в стране пользовался пейджерами - РИА Новости, 18.09.2024

В Ливане рассказали, кто в стране пользовался пейджерами

Пейджеры не продаются в магазинах розничной торговли в Ливане, они не востребованы, сообщили РИА Новости сотрудники магазинов сотовой связи в Бейруте. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:25

2024-09-18T13:25

2024-09-18T13:25

в мире

технологии

ливан

бейрут

израиль

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пейджеры не продаются в магазинах розничной торговли в Ливане, они не востребованы, сообщили РИА Новости сотрудники магазинов сотовой связи в Бейруте. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. "Эти устройства не востребованы у населения, и в продаже они не представлены. Уверен, что не только у нас, скорее, в любых магазинах в стране", - рассказал РИА Новости сотрудник одного из магазинов связи в центре Бейрута. Представитель еще одной точки продажи средств связи пояснил агентству, что пейджеры не являются устройствами массового потребления в Ливане. Жители страны, как и во всем мире, перешли на смартфоны разных производителей много лет назад, пояснил он. "Пейджеры использовались членами (ливанского движения - ред.) "Хезболлах" в ограниченном формате, возможно, еще пейджеры используют врачи в отдельных больницах в стране", - рассказал РИА Новости владелец магазина сотовой связи в южном пригороде Бейрута. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

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в мире, технологии, ливан, бейрут, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане